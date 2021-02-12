Музей історії України через суд вимагає знести МАФ московської церкви

Скандал навколо зведення каплички біля фундаменту Десятинної церкви тягнеться з 2005 року

Національний музей історії України подав позов до Господарського суду Києва і вимагає знести каплицю церкви Московського патріархату в Україні, яка, ймовірно, була побудована самовільно біля залишків Десятинної церкви. Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень, повідомляє 44.ua.

Господарський суд Києва задовольнив клопотання музею і призначив судову земельно-технічну експертизу, яка повинна встановити, чи дійсно каплиця розташована на території музею.

Ухвала Господарського суду Києва

Музей також просить скасувати запис про державну реєстрацію права власності на каплицю, загальною площею 133,2 кв. м на вулиці Володимирській, 2.

Суд призначив підготовче засідання на 17 березня.

Як повідомляв «Главком», скандал навколо зведення каплички біля фундаменту Десятинної церкви, який церква Московського патріархату називає «Десятинним Храмом Пресвятої Богородиці», тягнеться з 2005 року. Конфлікт між релігійною громадою і музейниками з одного боку і релігійною громадою московської церкви загострився після 25 січня 2018 року, коли представники націоналістичних організацій демонтували інформаційний борд каплиці. Активісти у балаклавах зрізали стенд каплиці. Вони також спалили паперові повідомлення, які зберігалися під склом. Активісти вимагають зруйнувати незаконну каплицю і повернути землю під будівлею під контроль Національного музею історії України.

У лютому 2018 року Національний музей історії України подав позов до Окружного Адміністративного суду Києва щодо визнання протиправним та скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на незаконно побудовану нежитлову будівлю на земельній ділянці, яка перебуває у постійному користуванні музею.

Національний музей вважає протиправним рішення Державного реєстратора від 24 липня 2013 року, за яким за церквою Московського патріархату зареєстровано право власності на нежитлову будівлю, каплицю, загальною площею 133,2 кв. м за адресою вул. Володимирська, 2.

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