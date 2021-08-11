Проковтнув пакетик із канабісом: суд у Львові відправив за грати шістьох патрульних через смерть хлопця

Родичам покійного хлопця з державного бюджету заплатять 4 млн грн

Галицький райсуд Львова визнав шістьох співробітників патрульної поліції винними у перевищенні службових повноважень, що призвело до смерті 23-річного чоловіка. Про це повідомляє «Судовий репортер» з посиланням на вирок від 3 серпня.

8 лютого 2018 року близько 12 ночі два екіпажі патрульної поліції у кількості дев’яти осіб прибули до приміщення закладу «Національна лотерея», де без законних підстав почали перевіряти усіх присутніх – просили видати заборонені речі, які такі є. Пізніше ніхто із поліції так і не зможе пояснити, чому вони туди прийшли і що шукали. Ніяких повідомлень про можливі порушення того вечора не надходило, правоохоронців ніхто не викликав. Увагу патрульних привернув хлопець, який сидів за гральним автоматом.

Поліцейський почав промацувати верхній одяг із внутрішньої сторони – фактично проводити особистий обшук молодого чоловіка, не маючи законних підстав для цього. В якийсь момент хлопець нібито дістав із кишені маленький пакети і вкинув собі до рота.

Правоохоронець дуже розлютився і схопив хлопця за капюшон куртки та ліву руку, після чого йому на допомогу прийшло ще п’ятеро. Один допомагав тримати, а інший з метою подолання нібито опору потерпілого ударив його рукою в грудну клітку, від чого той почав падати. Перший працівник поліції утримував потерпілого за шию лівою рукою зігнутою у лікті, після чого його напарник схопив хлопця за голову, намагаючись підняти його обличчя вгору. Поки група поліцейських утримували хлопця за руки та одяг, інші двоє почали викручувати йому руки за спину, після чого повалили на підлогу.

За версією обвинувачення, саме внаслідок насильства поліцейських пакетик із рота потерпілого перемістився до його дихальних шляхів, що спричинило удушення.

Почувши про скарги на погіршення самопочуття, поліцейські утримували хлопця лежачим, не даючи самостійно вийняти пакет із рота. Працівники поліції припідняли потерпілого, а потім знову кинули його на підлогу, а один із них ще вдарив потерпілого кулаком у спину.

У той же час нагрудні камери поліцейських фіксували, що що потерпілий опору не чинив, натомість повідомляв про погане самопочуття та просив про допомогу.

Потерпілий почав видавати звуки крику та плачу, які свідки порівнювали із «риком звіра». Однак працівники поліції нічого не зробили. Натомість наділи хлопцеві на руки одноразові пластикові стяжки. Не виключається, що молодий чоловік міг сам витягти пакетик. Зв’язавши руки, правоохоронці позбавили його можливості собі допомогти. Потерпілому вдалося звільнити руки, але поліцейські наділи стяжки повторно.

Правоохоронці начебто пробували самі дістати пакетик із горла, але не змогли. Охоронець приміщення лотереї розповів суду, що поліцейські розтискали щелепи, стискали кадик, однак це нічого не дало, потерпілий нічого не виплюнув.

Зрештою, затриманого вивели на вулицю «поблювати» і кинули зв’язаним на землю. На відео зафіксовано, що після втрати свідомості хлопцеві майже 10 хвилин не надавали допомогу. Потім намагалися робити закритий масаж серця і давали пити воду.

Один із патрульних викликав швидку повідомленням про «людину без свідомості». До приїзду лікарів потерпілий помер.

Судмедексперт виявив, що дихальні шляхи були повністю перекриті прозорим поліетиленовим пакетиком.

Лікар швидкої у суді повідомила, розповіла, що непрямий масаж серця, як його нібито робили поліцейські, виконувався технічно неправильно, зокрема, через верхній одяг і зі зв’язаними руками. У ситуації, коли в потерпілого в роті є сторонній предмет, не можна його обмежувати в рухах, а слід дозволити самому виплюнути чи витягнути предмет із рота. Але руки у потерпілого були сильно стиснуті затяжками і він не зміг сам собі допомогти. З лівої руки затяжку знімали вже у присутності медиків. Разом із тим, відомо, що всі патрульні поліцейські проходять медичну підготовку складають заліки.

Комісійну судово-медичну експертизу проводило Тернопільське обласне бюро судово-медичної експертизи. У висновку експертизи написано, що сторонні предмети із рота потрапляють у дихальні шляхи із наступним розвитком асфіксії під час раптового, несподіваного вдиху, який виникає за тих чи інших обставин, зокрема, при несподіваному падінні, переляку, крику, кашлі, тощо. При цьому, людина відчуває надзвичайний переляк, що проявляється безладною руховою активністю, вона починає хрипіти і здійснює судорожні, дихальні рухи. Враховуючи відображені на відеозаписах і в протоколах слідчих дій стан і поведінку потерпілого під час затримання, не виключено, що застосовані працівниками поліції заходи фізичного впливу могли сприяти переміщенню пакетика з рота у просвіт гортані.

У випадку припинення фізичного впливу працівників поліції не виключається, що потерпілий, перебуваючи у свідомості, міг сам собі допомогти.

Будь-яких ушкоджень у ділянці рота, які би могли виникнути при примусовому розкритті рота при експертизі трупа не виявлено.

Як зазначають експерти, непрямий масаж серця, який робили працівники поліції, не міг перемістити виявлений пакет вглиб дихальних шляхів, як і не міг врятувати хлопця, оскільки пакетик вже перемістився в дихальні шляхи.

Запобігти смерті можна було за умови, якби медики невідклано провели розріз гортані, ввівши трубки для відновлення дихання.

Але працівник поліції викликав швидку допомогу з приводу: «чоловік без свідомості». Те, що потерпілий задихається від стороннього предмету в ротовій порожнині лікарів не повідомляли. По прибуттю медики вже були безсилі.

Усі шестеро поліцейських свою вину не визнали і в суді відмовилися давати показання.

Керівництво поліції заперечило, що посилало своїх підлеглих перевіряти ту лотерею. Тобто поліцейські зайшли туди без будь-якої видимої службової необхідності. Працівники лотереї підтвердили, що того вечора було тих і спокійно, аж поки не прийшли поліцейські, які без жодних пояснень почали перевіряти їх відвідувачів.

Виходячи із обставин події та висновку судово-медичної експертизи про причини смерті, суд вважає, що саме дії працівників поліції, які явно виходили за межі їх повноважень, стали причиною смерті молодого чоловіка внаслідок удушення.

Захист по суті обвинувачення аргументів не навів. Адвокати тільки просили визнати недопустимими докази, тому що розслідування проведено неуповаженим органом (СБУ, а не ДБР) та поза межами процесуальних строків, говорили про порушення порядку збирання доказів, порушення вимог ст.290 КПК – щодо відкриття матеріалів справи стороні захисту, тощо. Однак суд клопотання не задовольнив. Зокрема, підслідність ДБР не є виключною і закон не забороняє генпрокурору доручити розслідування іншому органу, в даному випадку ДБР.

На стадії досудового слідства, у справі був інший адвокат, який говорив, що молодий чоловік не виконав законну вимогу поліцейського вийняти предмети з кишені, трагедія сталася при спробі втечі та опору працівникам поліції. Причиною смерті, на думку захисника, стали власні дії хлопця, який поклав пакет до рота і потім проковтнув, щоб приховати наркотик і уникнути відповідальності. Поліцейським начебто видалося, що громадянин перебуває у стані наркотичного сп’яніння.

Батьки заперечували, що їх син вживав наркотики. У вироку не уточнюється, що було в пакетику, але на стадії досудового слідства експертиза показала, що всередині був канабіс. У списку особистих речей загиблого було ще два згортки — з білим порошком і рослинною речовиною зеленого кольору (імовірно, також канабіс). Виносячи вирок, суд розпорядився наркотичні речовини, які були в списку речових доказів, знищити.

Усіх шістьох поліцейських засудили до 8 років позбавлення волі із забороною обіймати деякі посади в державних органанах, в тому числі, правоохоронних, строком на 3 роки.

Батько загиблого вважає, що поліція не мала жодних причин для затримання його сина і це робилося тільки для того, щоб потім вимагати гроші за зберігання наркотиків.

Смерть сина, на його думку, спричинена незаконними та непрофесійними діями працівників поліції, ненаданням медичної допомоги при удушенні. Поліцейські не хотіли розповідати батьку про обставини справи, уникали розмови, коли він намагався з`ясувати причини смерті сина.

Родина заявила позов про відшкодування моральної шкоди на суму понад 7 мільйонів гривень. Сестра хлопця повідомила, що через пережитий стрес у неї стався викидень.

Суд задовольнив вимоги частково – на 4 мільйони гривень, стягнувши компенсацію батькам і брату. Іншим родичам, у тому числі, сестрі суд у компенсації відмовив, оскільки вони не проживали разом із покійним.

Батько загиблого хлопця є присяжним Шевченківського райсуду Львова.

Справу поліцейських у Галицькому суді Львова слухала суддя Ірина Волоско.

У серпні 2020-го набув чинності закон про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу. Тепер у суді першої інстанції справи щодо злочинів, за вчинення яких передбачено не більше 10 років позбавлення волі, розглядаються колегіально у складі трьох суддів лише за клопотанням обвинуваченого.