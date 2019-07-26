Киян намагаються позбавити інструментів демократії та самоврядування - Кличко



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Мер Києва Віталій Кличко розповів, що було зроблено у столиці за п’ять років Фото: Станіслав Груздєв, Главком

У жодному європейському місті владу не призначають, - нагадав Віталій Кличко

Спроби позбавити мера столиці реальних повноважень можуть зруйнувати систему місцевого самоврядування. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко сьогодні на пресконференції.

Кличко наголосив, що сьогодні киян намагаються позбавити інструментів демократії та самоврядування, які були запроваджені в Києві і успішно працюють. Це і відкритий бюджет, який забезпечує прозорість надходжень та витрат, і система електронних петицій та громадський бюджет, закупівлі через систему ProZorro, які першими впровадив саме Київ, і продаж майна та землі через відкриті аукціони.

«І зараз придумують різні ноу-хау - як змусити парламент голосувати персонально. Так ми в Київраді вирішили цю проблему ще три роки тому. Єдина рада в Україні, де неможливо кнопкодавити – це Київрада! Ми встановили систему, яка виключає неперсональне голосування», - сказав Кличко.

Він підкреслив, що все це - елементи демократії і самоврядування, за втілення і дотримання яких відповідає обрана містянами влада, а не призначені згори чиновники, яких люди не обирали і які не несуть перед ними жодної відповідальності.

Кличко також навів деякі приклади того, що було зроблено у Києві за п’ять років. «Бюджет міста збільшили майже втричі, столицю вивели з банкрутства. Побудували 26 садочків та вісім шкіл. Капітально відремонтували 41 відділення у медзакладах і п’ять пологових будинків. Відремонтували вже майже 900 км доріг та проїздів, і оновлення доріг триває. Оновили понад 360 парків, надали статус парка чи сквера понад 130 зеленим зонам. Закупили 134 нових тролейбуси, 63 трамваї та 100 автобусів. Також придбали 189 автомобілів швидкої допомоги та спецавто для медиків. Це – деякі цифри про матеріальні речі, які кияни бачать», - зазначив Кличко.

Мер наголосив на важливості збереження впливу громади на управління містом. «У жодній європейській країні, жодному європейському місті владу не призначають. Її обирають люди», - сказав Кличко.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

Кличко заявив, що намагання розділити посади мера Києва і голови Київської міської держадміністрації і запровадити в столиці двовладдя є неконституційними і недемократичними.

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