Брати Клички подали до суду на «1+1»



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«Я і мій брат подали позов до суду на канал «1+1», який поливає нас брудом», - заявив мер столиці Віталій Кличко

Мер Києва заявив, що проти нього розгорнута широка кампанія з дискредитації

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир подали позов до суду на канал «1+1». Про це Віталій Кличко повідомив на пресконференції в Києві.

За словами мера столиці, ні дня не проходить, щоб «один з найрейтинговіших каналів не згадав його недобрим словом», повідомляє пресслужба політика.

«Проти мене розгорнута широка кампанія з дискредитації. Це - й інформація про якісь надумані провадження проти мене. Які, до речі, ініціюють соратники Януковича. А також ні дня не проходить, щоб один з найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера. Як уже говорив, я захищатиму свою честь і гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал «1+1», який поливає нас брудом. На мені вирішили не зупинятися – добралися і до Володимира. І як можна говорити про незаангажованість каналу, коли його керівник є не тільки представником політичної сили, а його називають одним з претендентів на голову КМДА? Так от, мені байдуже на різних претендентів і їх амбіції, але очорняти мою репутацію я не дозволю. Я багато на неї працював. Тому буду захищатися законними методами. Про наступ на свободу слова тут не йдеться», - заявив Віталій Кличко.

Він навів кілька прикладів маніпуляцій. Один з них – викривлення інформації щодо вартості нового пішохідно-велосипедного мосту.

«Сам міст не коштує 400 мільйонів! Це сума за кілька проектів. Міст, як і заявляли, коштував 270 мільйонів. До того ж, зазначу, ми розрахувалися ще тільки за матеріали і конструкцію. Із 400 мільйонів місто заплатило поки що 210. Інші ж кошти – на рахунках столиці», - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що одразу після завершення будівництва міська влада звернулася до Інституту судових експертиз і КРУ, аби перевірили відповідність вартості заявлених матеріалів і робіт. Також після публікацій у ЗМІ всі витрати перевіряє НАБУ.

Також мер зазначив, що розповсюджується чимало маніпулятивної інформації щодо будівництва Шулявського мосту.

«Роботи там відбуваються за графіком. Але, хочу наголосити. Так, у нас є головний виклик - питання зі знесенням 5-го цеху. Яке, я переконаний, затягується навмисне. Більше року спільних нарад і численних звернень до уряду та фонду Держмайна не вирішують цієї проблеми. Складається враження, що для фонду Держмайна ринок секонд-хенду, який знаходиться в цеху, більш важливий, ніж повноцінна, вчасно збудована розв’язка. Або справа дещо в іншому – в приватизації «під шумок» всього заводу, «паровозом» якої намагаються зробити місто. Доведеться, мабуть, звертатися до президента з цього питання», - сказав Кличко.

Нагадаємо, 10 липня Віталій Кличко зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Тоді президент підтвердив чутки про розділення повноважень в управлінні столицею. Що він хоче назначити свого голову КМДА.

24 липня стало відомо, що Андрій Богдан вніс подання до Кабміну на звільнення Кличка.

ЗМІ повідомляли, що в Офісі президента Володимира Зеленського триває кастинг кандидатів на посаду глави Київської міської держадміністрації.

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