Киян заспокоїли: цвітіння водойм не відобразилося на якості питної води
Вода проходить двоступеневу систему очистки
«Київводоканал» заявляє, що кияни отримують питну воду, яка відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам. Про це повідомляє пресслужба компанії.
«З настанням літа та підвищенням температури повітря відбувається цвітіння води у водоймах, пов`язане зі зростанням кількості синьо-зелених водоростей. Цей процес посилюється через забруднення річок в результаті господарської діяльності людини, зокрема через використання миючих засобів з вмістом фосфатів. Тож багатьох киян цікавить питання, чи не погіршиться у зв`язку з цим якість питної води, що подається споживачам. «Київводоканал» наголошує, що якість води завжди суворо контролюється, та кияни отримують питну воду, яка відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН», - запевнили у водоканалі.
Як зараз очищується вода?
Вода, що подається споживачам, проходить підготовку на очисних спорудах Деснянської та Дніпровської водопровідних станцій, які мають двоступеневу систему очистки. На першому етапі здійснюється реагентна очистка – до води додаються коагулянти і відбувається процес її освітлення. При цьому застосовується декілька видів коагулянтів, адже одні ефективніше працюють в літній період, а інші – в зимовий. «Процес постійно контролюється та коригується, щоб в залежності від якості річкової води, яка постійно змінюється, отримати очищену питну воду, що відповідає усім стандартам», - зазначає головний інженер Департаменту експлуатації водопровідного господарства Володимир Костюк.
Освітлена вода проходить процес фільтрації на швидких піщаних фільтрах. Після цього вона потрапляє до резервуарів, де відбувається процес її знезараження з використанням хлору, який найближчим часом буде замінено на діоксид хлору.
Хто і як контролює якість води?
У «Київводоканалі» контроль якості питної води здійснюється трьома лабораторіями. Щодня відбирається близько 1000 проб, які аналізуються за хімічними, бактеріологічними та гідробіологічними показниками.
У лабораторіях, безпосередньо розташованих на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях, постійно відбираються проби річкової води, а також контролюється її якість на всіх етапах підготовки.
Крім цього, контролем якості води займається Центральна лабораторія департаменту експлуатації водопровідного господарства. Спеціалісти здійснюють фізико-хімічний, мікробіологічний та радіаційний аналіз води. Фахівці працюють сім днів на тиждень, тож будь-які відхилення будуть одразу помічені. Якість питної води, яка постачається киянам, відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».
Що станеться в разі забруднення води у Дніпрі?
Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Києві була побудована унікальна споруда – плавуча насосна станція «Роса-300», яка протягом 6-8 годин може бути запущена в роботу. У разі надзвичайної ситуації забруднення води у Дніпрі, вода з Десни буде подаватися на очисні споруди Дніпровської водопровідної станції, і водопостачання міста буде здійснюватися в необхідному обсязі.