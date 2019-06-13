Киян заспокоїли: цвітіння водойм не відобразилося на якості питної води



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контролем якості води займається Центральна лабораторія департаменту експлуатації водопровідного господарства

Вода проходить двоступеневу систему очистки

«Київводоканал» заявляє, що кияни отримують питну воду, яка відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам. Про це повідомляє пресслужба компанії.

«З настанням літа та підвищенням температури повітря відбувається цвітіння води у водоймах, пов`язане зі зростанням кількості синьо-зелених водоростей. Цей процес посилюється через забруднення річок в результаті господарської діяльності людини, зокрема через використання миючих засобів з вмістом фосфатів. Тож багатьох киян цікавить питання, чи не погіршиться у зв`язку з цим якість питної води, що подається споживачам. «Київводоканал» наголошує, що якість води завжди суворо контролюється, та кияни отримують питну воду, яка відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН», - запевнили у водоканалі.

Як зараз очищується вода?

Вода, що подається споживачам, проходить підготовку на очисних спорудах Деснянської та Дніпровської водопровідних станцій, які мають двоступеневу систему очистки. На першому етапі здійснюється реагентна очистка – до води додаються коагулянти і відбувається процес її освітлення. При цьому застосовується декілька видів коагулянтів, адже одні ефективніше працюють в літній період, а інші – в зимовий. «Процес постійно контролюється та коригується, щоб в залежності від якості річкової води, яка постійно змінюється, отримати очищену питну воду, що відповідає усім стандартам», - зазначає головний інженер Департаменту експлуатації водопровідного господарства Володимир Костюк.

Освітлена вода проходить процес фільтрації на швидких піщаних фільтрах. Після цього вона потрапляє до резервуарів, де відбувається процес її знезараження з використанням хлору, який найближчим часом буде замінено на діоксид хлору.

Хто і як контролює якість води?

У «Київводоканалі» контроль якості питної води здійснюється трьома лабораторіями. Щодня відбирається близько 1000 проб, які аналізуються за хімічними, бактеріологічними та гідробіологічними показниками.

У лабораторіях, безпосередньо розташованих на Дніпровській та Деснянській водопровідних станціях, постійно відбираються проби річкової води, а також контролюється її якість на всіх етапах підготовки.

Крім цього, контролем якості води займається Центральна лабораторія департаменту експлуатації водопровідного господарства. Спеціалісти здійснюють фізико-хімічний, мікробіологічний та радіаційний аналіз води. Фахівці працюють сім днів на тиждень, тож будь-які відхилення будуть одразу помічені. Якість питної води, яка постачається киянам, відповідає чинним Державним санітарним правилам і нормам ДСанПіН 2.2.4-171-10 «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною».

Що станеться в разі забруднення води у Дніпрі?

Після аварії на Чорнобильській атомній електростанції у Києві була побудована унікальна споруда – плавуча насосна станція «Роса-300», яка протягом 6-8 годин може бути запущена в роботу. У разі надзвичайної ситуації забруднення води у Дніпрі, вода з Десни буде подаватися на очисні споруди Дніпровської водопровідної станції, і водопостачання міста буде здійснюватися в необхідному обсязі.