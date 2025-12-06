Головна Київ Новини
У столичному зоопарку на Миколая пройдуть яблучні частування: розклад

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У столичному зоопарку на Миколая пройдуть яблучні частування: розклад
Цими вихідними відвідувачі зоопарку матимуть змогу поспостерігати за яблучними частуваннями альпак, зебр, оленів та інших парнокопитних
фото: Київський зоопарк

Зоопарк оприлюднив графіки частування парнокопитних у вихідні

Цими вихідними, 6-7 грудня, в КиївЗоо відбудуться показові яблучні частування. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський зоопарк».

Повідомляється, що соковитими фруктами хрумкатимуть альпаки, коні Пржевальського, олені благородні, антилопи і навіть зебри.

«На Миколайчика проведіть свій час приємно і з користю. У цей час добрі емоції вкрай важливі для кожної дитини, для кожної родини. А у цьому наші тварини – неперевершені помічники Святого Миколая!» – йдеться в дописі КиївЗоо.

Зокрема, показові годування 6-7 грудня відбудуться:

  • альпаки – о 12:00;
  • коні Пржевальського – о 12:10;
  • олені благородні – о 12:20;
  • антилопи – о 12:30;
  • зебри – о 12:40.
Олені благородні
Олені благородні
фото: Київський зоопарк
Зебри за яблучним частуванням
Зебри за яблучним частуванням
фото: Київський зоопарк
У День святого Миколая у столичному зоопарку відбудуться яблучні частування
У День святого Миколая у столичному зоопарку відбудуться яблучні частування
фото: Київський зоопарк
Альпаки
Альпаки
фото: Київський зоопарк

Вхід у зоопарк – до 15:00, перебування на території – до 16:30. Час роботи квиткових кас: пн – з 12:00 до 15:00, вт–нд – з 10:00 до 15:00.

Столичний зоопарк закликає містян пам’ятати про власну безпеку, бути обачними та під час сигналу повітряної тривоги переходити в укриття.

Адреса зоопарку: пр. Берестейський, 32.

Нагадаємо, київський зоопарк, як наукова установа, багато років займається розведенням та реінтродукцією рідкісних Червонокнижних птахів і тварин. Одним з таких є сокіл балабан.  

До слова, у столичному зоопарку кілька тварин постраждали внаслідок нічного обстрілу Києва 14 листопада. Серед них мініатюрний азійський олень – мунтжак Мо. Йому зробили операцію, зараз він проходить курс реабілітації. 

