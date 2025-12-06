У столичному зоопарку на Миколая пройдуть яблучні частування: розклад
Зоопарк оприлюднив графіки частування парнокопитних у вихідні
Цими вихідними, 6-7 грудня, в КиївЗоо відбудуться показові яблучні частування. Про це інформує «Главком» із посиланням на комунальне підприємство «Київський зоопарк».
Повідомляється, що соковитими фруктами хрумкатимуть альпаки, коні Пржевальського, олені благородні, антилопи і навіть зебри.
«На Миколайчика проведіть свій час приємно і з користю. У цей час добрі емоції вкрай важливі для кожної дитини, для кожної родини. А у цьому наші тварини – неперевершені помічники Святого Миколая!» – йдеться в дописі КиївЗоо.
Зокрема, показові годування 6-7 грудня відбудуться:
- альпаки – о 12:00;
- коні Пржевальського – о 12:10;
- олені благородні – о 12:20;
- антилопи – о 12:30;
- зебри – о 12:40.
Вхід у зоопарк – до 15:00, перебування на території – до 16:30. Час роботи квиткових кас: пн – з 12:00 до 15:00, вт–нд – з 10:00 до 15:00.
Столичний зоопарк закликає містян пам’ятати про власну безпеку, бути обачними та під час сигналу повітряної тривоги переходити в укриття.
Адреса зоопарку: пр. Берестейський, 32.
Нагадаємо, київський зоопарк, як наукова установа, багато років займається розведенням та реінтродукцією рідкісних Червонокнижних птахів і тварин. Одним з таких є сокіл балабан.
До слова, у столичному зоопарку кілька тварин постраждали внаслідок нічного обстрілу Києва 14 листопада. Серед них мініатюрний азійський олень – мунтжак Мо. Йому зробили операцію, зараз він проходить курс реабілітації.
