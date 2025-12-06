Хто поклав око на 5 тис. картин Івана Марчука? Ексрадник Авакова оприлюднив свою версію конфлікту

Михайло Апостол, якого звинувачує Маестро у посяганні на свій творчий доробок, звинуватив... помічницю художника

Колишній народний депутат та ексрадник міністра внутрішніх справ Михайло Апостол публічно відреагував на гучний матеріал «Главкома» «Афера століття. Чому легендарний художник Іван Марчук в свої 90 пішов до суду». Ім'я Апостола фігурує в контексті спроб переписати права на картини легендарного художника Івана Марчука на сторонніх осіб, наближених до Апостола. У своїй заяві Апостол звинуватив у шахрайстві із правами багаторічну помічницю художника Тамару Стрипко, називаючи її дії маніпулятивними. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Апостола.

Михайло Апостол звинуватив помічницю Марчука, що саме вона стоїть за «класичною схемою відволікання уваги». Колишній нардеп стверджує, що Тамара Стрипко «фактично нав'язала» митцю свою присутність та «ізолювала Маестро від найближчих людей», включно з його доньками та друзями. При цьому політик не пояснює, яким боком він опинився в цій історії, і чому художник мав довірити права на свій мистецький спадок людям, яких привів до нього Апостол.

«Протягом тривалого часу я мовчав, як мовчать доньки та близькі і друзі Маестро, які щиро його люблять і бажають йому спокою в поважному віці. Ми не хотіли створювати конфлікти чи напругу навколо людини, яка заслужила право на тихі, гідні роки, сповнені пошани й творчого тріумфу. Але, як показує ситуація, мовчання було сприйняте за слабкість. А коли комусь є що приховувати – він починає діяти агресивно, обливати брудом на упередження тих, хто знає правду», – написав він.

Екснардеп стверджує, що неодноразово чув від самого Марчука слова про «небажання спілкуватися з помічницею» та його втому від неї. Апостол заявляє, що з часом ця особа, маніпулюючи, почала виступати від імені художника, формуючи публічні тексти у стилі «ми вітаємо», «ми хочемо», створюючи в себе «ілюзію співволодіння спадщиною Генія».

Апостол наголосив, що «маніпуляції, психологічний тиск, перекручування фактів та відверта брехня» були реальністю останніх років, а доньки та друзі, які приїжджали до батька/друга, «щоразу отримували у відповідь холодність після її нашіптувань». Колишній нардеп стверджує, що помічниця ізолювала Маестро від найближчих людей.

Окрім того, Апостол нагадав про історію повернення 101 картини Марчука, яка була подана громадськості «так, ніби екснардеп – не помічник, а учасник чогось сумнівного». Він запевнив, що колекцію було «врятовано й оперативно повернуто» завдяки другові Марчука Володимиру Бульбі та залученню його самого, а також міністра МВС. Колишній нардеп також поскаржився, що під впливом помічниці Маестро нібито почав заявляти, що фільму про нього, створеного Володимиром Бульбою, «не існує», а самого Бульбу називав «злодієм», хоча той «віддав стільки сил» і був поруч із художником.

Апостол стверджує, що вся колекція за участі помічниці «вивезена за кордон під прикриттям війни». Він припускає, що садиба Марчука в Каневі, яка фігурує у фільмі про митця, також перейшла під її контроль. Михайло Апостол підсумував, що всі ці дії виглядають як «класична схема відволікання уваги: голосні звинувачення, створення образу «ворогів Маестро» з друзів та близьких генія, що знають про неї, маніпуляції його поважним віком – і водночас повільне, але послідовне привласнення спадщини Українського Генія». «Я висловлюю цю позицію не з образи, а з обов’язку перед історією, перед родиною Марчука, перед Україною та перед самим Маестро. Бо спадщина такого рівня – не приватна здобич, а національна цінність», – завершив він свою заяву, яку підкріпив підбіркою фото, на яких зображений у компанії з Маестро.

Заява Михайла Апостола скриншот

Нагадаємо, народний художник та лауреат відзнаки «Національна легенда України» Іван Марчук заявив про спробу захоплення прав на використання його картин. Заяві митця, зробленій 4 листопада 2025 року на його Facebook-сторінці, передувало відвідування судового засідання у Тернополі. Судова тяганина, про яку детально повідомив «Главком» у матеріалі «Афера століття. Чому легендарний художник Іван Марчук в свої 90 пішов до суду», стосується сенсаційного спору: кому належить право розпоряджатися зображеннями його творів.

Сам Марчук констатує: йому «підсунули договір», який він підписав, не читаючи. Йдеться про ліцензійний договір від 21 травня 2020 року, за яким художник нібито надав чотирьом особам — адвокату Сергію Павленку, бізнесмену Михайлу Синиці, Ігорю Апостолу (сину екснардепа) та багаторічній помічниці Тамарі Стрипко – виключну ліцензію на 100 років на використання авторських прав на всі свої картини. За це митець нібито отримав 10 тис. грн.

Скандальна історія пов’язана з колишнім народним депутатом та ексрадником міністра внутрішніх справ Михайлом Апостолом, який, за словами помічниці Стрипко, ініціював зустріч для підписання документа. Стрипко стверджує, що її та Марчука усно запевнили, що договір набуде чинності лише після нотаріального посвідчення, що, як виявилося, повністю суперечить одному з пунктів самого документа. Митець повідомив, що, прочитавши договір, він негайно зателефонував Апостолу і вимагав скасувати всі домовленості, на що екснардеп нібито погодився.

Однак, як з’ясувалося через чотири роки, Апостол та інші підписанти вважають договір чинним, хоча Марчук стверджує, що не отримував жодної винагороди. Помічниця художника Тамара Стрипко переконана, що це «афера століття». Наразі Марчук змушений оскаржувати цей договір у суді.