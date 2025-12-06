На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)

Всю сю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян

Внаслідок обстрілу троє людей травмовано

У ніч на 6 грудня, Київщина зазнала масованого ворожого обстрілу. Наразі триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС країни.

Зазначається, що всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян, троє людей травмовано.

Зокрема, у Фастрві виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо.

У селі Нові Петрівці через уламки дрона виникла пожежа у складській будівлі на площі 5,5 тис. кв. м. Також у цьому населеному пункті сталося загорання трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок та ще шість будинків пошкоджено.

У селі Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнація приватної будівлі.

Наслідки масованого ворожого обстрілу по Київщині 6 грудня 2025 року фото: ДСНС Київщини/Facebook

Знищений російським ударом будинок фото: ДСНС Київщини

«Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають», – додали у ДСНС.

Ліквідація наслідків обстрілу фото: ДСНС Київщини/Facebook

Ліквідація пожежі фото: ДСНС Київщини/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня повітряна тривога в Україні тривала понад вісім годин. Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові в ніч проти 6 грудня, «Укрзалізниця» розпочала оперативну зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто.