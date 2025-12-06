Головна Київ Новини
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
Всю сю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Внаслідок обстрілу троє людей травмовано

У ніч на 6 грудня, Київщина зазнала масованого ворожого обстрілу. Наразі триває ліквідація наслідків. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на ДСНС країни.

Зазначається, що всю ніч Фастівський, Вишгородський та Бучанський райони перебували під масованим обстрілом росіян, троє людей травмовано.

Зокрема, у Фастрві виникли пожежі та руйнація на території залізничного вокзалу та моторно-вагонного депо.

У селі Нові Петрівці через уламки дрона виникла пожежа у складській будівлі на площі 5,5 тис. кв. м. Також у цьому населеному пункті сталося загорання трьох вантажних автомобілів, зруйновано житловий будинок та ще шість будинків пошкоджено.

У селі Нежиловичі Бучанського району виникла пожежа та руйнація приватної будівлі.

Наслідки масованого ворожого обстрілу по Київщині 6 грудня 2025 року
Наслідки масованого ворожого обстрілу по Київщині 6 грудня 2025 року
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Знищений російським ударом будинок
Знищений російським ударом будинок
фото: ДСНС Київщини

«Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають», – додали у ДСНС.

Ліквідація наслідків обстрілу
Ліквідація наслідків обстрілу
фото: ДСНС Київщини/Facebook
Ліквідація пожежі
Ліквідація пожежі
фото: ДСНС Київщини/Facebook

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня повітряна тривога в Україні тривала понад вісім годин. Через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові в ніч проти 6 грудня, «Укрзалізниця» розпочала оперативну зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто. 

На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
На Київщині вночі під масованою атакою РФ перебували три райони (фото)
Повітряна тривога у Києві тривала понад вісім годин
Повітряна тривога у Києві тривала понад вісім годин
Через обстріл Фастова скасовано низку приміських поїздів: повний перелік
Через обстріл Фастова скасовано низку приміських поїздів: повний перелік
У столичному зоопарку на Миколая пройдуть яблучні частування: розклад
У столичному зоопарку на Миколая пройдуть яблучні частування: розклад
У Києві 6-7 грудня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)
У Києві 6-7 грудня відбудуться продуктові ярмарки (адреси)

