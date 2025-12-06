Головна Київ Новини
Через обстріл Фастова скасовано низку приміських поїздів: повний перелік

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Через обстріл Фастова скасовано низку приміських поїздів: повний перелік
фото: Укрзалізниця

Застосовано оперативні зміни руху поїздів цієї доби

Ворог продовжує прицільно завдавати ударів по залізничній інфраструктурі. Цієї ночі руйнувань зазнала вузлова станція Фастів та приміський рухомий склад. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу «Укрзалізниці».

Повідомляється, що жертв немає, однак рух приміських поїздів ускладнено, Застосовано оперативні зміни цієї доби.

Зокрема, обмежено приміські маршрути з боку столиці по станції Мотовилівка, з боку Козятина –по станції Кожанка, з Миронівки – по станції Фастів-2.

Замість маршрутів Київ – Фастів-1 організовано човниковий рух Київ – Мотовилівка.

Регіональний поїзд №892 Фастів – Славутич встановлюємо в сполученні Боярка – Славутич, графік руху залишається без змін.

Тимчасово не курсуватимуть приміські поїзди в напрямках Житомира та Василькова. Зокрема, мова про рейси:

  • №6491 Фастів-1 - Житомир
  • №7034 Житомир - Київ-Пас. (Приміський)
  • №7037 Київ-Пас. (Приміський) - Житомир
  • №6042 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)
  • №6041 Київ-Пас. (Приміський) - Васильків-Центр
  • №6046 Васильків-Центр - Київ-Пас. (Приміський)

Також через вимушену заміну рухомого складу на чернігівський тимчасово не курсуватимемо між Черніговом і Славутичем:

  • №6851 Чернігів - Славутич
  • №6854 Славутич - Чернігів
  • №6853 Чернігів - Славутич
  • №6856 Славутич - Чернігів

«Максимально зберігаємо рух в області та просимо уважно слідкувати за оновленнями на офіційних сторінках УЗ», –  додали у пресслужбі.

Нагадаємо, через масований обстріл залізничної інфраструктури у Фастові в ніч проти 6 грудня, «Укрзалізниця» розпочала оперативну зміну маршрутів пасажирських поїздів, які мали проходити через місто. 

Як відомо, у ніч проти 6 грудня у Фастові (Київська область) пролунала серія вибухів. За повідомленнями місцевих мешканців, було зафіксовано щонайменше п’ять потужних ударів протягом короткого часу. Є попередня інформація про влучання по об’єктах залізничної інфраструктури.

