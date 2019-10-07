Киянам не дають тепло, бо Кличко хвилюється за їхні гаманці



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Опалення підключать, якщо температура буде нижче 8 градусів протягом трьох діб

Столична влада прагне, щоб у домівках киян не було холодно, проте з огляду на наступні теплі дні ввімкнення опалення зараз може спричинити зайві витрати громадян.

Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко у розмові з журналістами.

«Сьогодні дуже холодний день, післязавтра вже буде +18. За регламентом, якщо температура буде нижче 8 градусів протягом трьох діб, ми вже підключаємо опалення. Ми слідкуємо за погодою, для того щоб не включити (теплопостачання. - Ред.) зарано, тому що наступні дні будуть достатньо теплі, щоб кияни не сплачували додаткових грошей. З іншого боку, зараз реагуємо, щоб ні в якому разі в домівках не було холодно», - сказав він.

За його словами, соціальні заклади вже можуть підключатися до тепла. «Вони особисто приймають рішення. Лікарні, дитячі садки, школи можуть підключатися окремо», - сказав Кличко.

Нагадаємо, заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

Планувалося, що 30 вересня за індивідуальними заявками розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери.

У той же час, за словами мера Києва Віталія Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.

Джерело: Укрінформ