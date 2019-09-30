Сьогодні у Києві почнуть вмикати опалення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У першу чергу тепло дадуть у школи та дитячі садки

Спочатку підключатимуть до опалення заклади соціальної сфери

Київ готовий до початку опалювального сезону. Планується, що вже з понеділка, 30 вересня, за індивідуальними заявками розпочнеться підключення теплопостачання до лікарень, шкіл, дитячих садків та інших закладів соціальної сфери. Про це повідомив директор Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Дмитро Науменко.

«Подача теплової енергії до житлових будинків у Києві розпочинатиметься в установленому порядку із урахуванням температури повітря, яка має опуститися до позначки +8 градусів за Цельсієм і нижче, і триматися на такому рівні щонайменше протягом трьох днів», – зазначив він.

Голова Київського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України Олексій Хмельницький повідомив, що проблемних питань відносно київської міської влади та київських теплопостачальних підприємств, що можуть негативно вплинути на входження в опалювальний сезон, фахівцями Київського обласного територіального відділення АМКУ не виявлено.

Як повідомлялося, заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

У той же час, за словами мера Києва Віталія Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.