У Київ прийшов холод, а ще не всі столичні лікарні утеплені



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Утеплення фасаду будівлі однієї зі столичних лікарень

У лікарнях Києва ще тривають роботи з термосанації будівель і модернізації системи опалення

У 14 столичних закладах охорони здоров’я тривають роботи з термосанації будівель. Із міського бюджету за останні два роки на ці заходи виділено понад 406 млн грн. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник під час інспекції робіт з термосанації будівлі Київської міської клінічної лікарні № 3.

«Загалом наразі роботи тривають у п’яти пологодопоміжних закладах, у трьох дитячих лікарнях та у Дитячому спеціалізованому санаторії «Орлятко», у трьох лікарнях для дорослих, Київському міському центру радіаційного захисту населення Києва від наслідків Чорнобильської катастрофи та у Київській міській наркологічній клінічній лікарні «Соціотерапія», – розповів він. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Поворозник зазначив, що термосанація – це цілий комплекс енергоефективних заходів: заміна вікон та покрівлі, утеплення фасаду та цокольного поверху. Також у рамках термосанації передбачається модернізація системи опалення.

«Частина медичних закладів модернізує систему до початку опалювального сезону, хто ж не встигне – зробить це в наступному році. Зовнішні роботи мають завершитися до погіршення погодних умов. Усі ці заходи дозволяють зекономити більше 30% коштів, які витрачаються на опалення будівель. Але мова йде насамперед про комфорт пацієнтів – у теплі безперечно значно приємніше одужувати, та й лікувати також», – зазначив Поворозник.

Він окремо додав, що у Київській міській лікарні № 3 також тривають роботи з капітального ремонту приймального відділення.

«Уже до кінця року у відділенні завершать будівельні роботи і вже наступного року для мешканців лівого берега запрацює сучасне приймальне відділення. Я нагадаю, що окрім цієї лікарні, медичну допомогу на цьому березі Дніпра можна отримати лише в Лікарні швидкої допомоги та столичній лікарні № 1. Тож відремонтоване відділення із сучасним обладнанням дозволить частково розвантажити ці лікарні», – підсумував Поворозник.

Як повідомлялося, заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський повідомив, що до опалювального сезону готові майже всі заклади освіти.

У той же час, за словами мера Києва Віталія Кличка, не всі зацікавлені в тому, щоб опалювальний сезон у столиці розпочався вчасно і без проблем.

Раніше повідомлялося, що через відсутність кворуму КМДА перед початком опалювального сезону залишилась низка невирішених проблем.