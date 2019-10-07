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    У школах і лікарнях Львова ввімкнули опалення

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    У школах і лікарнях Львова ввімкнули опалення

    У Львові вночі прогнозують заморозки

    Через похолодання у Львові ввімкнули опалення в дитячих садках, школах і лікарнях. Мер міста Андрій Садовий заявив, що керівники підприємств і установ можуть звернутися до міської влади і їм теж подадуть тепло.

    «Від сьогодні всі садочки, школи, лікарні та поліклініки Львова отримали тепло. Далі рішення – безпосередньо за керівниками... Діти та хворі мають бути в теплі», – написав Садовий.

    Він пообіцяв тримати це питання на особистому контролі.

    «Якщо у вашому закладі холодно – звертайтеся на гарячу лінію міста 1580 або в адміністрацію міського голови, тел. 032 297 59 05», – додав Садовий.

    За даними Гідрометцентру, сьогодні у Львові максимальна денна температура становитиме +10 °C, уночі прогнозують до -3 °C.

    Раніше міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак анонсувала старт опалювального сезону. Бабак зазначила, що влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду - з 15 жовтня, вони технічно готові до опалювального сезону.

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