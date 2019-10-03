Міністр анонсувала старт опалювального сезону



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Зазначимо, у кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли починати опалювальний сезон

Влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду - з 15 жовтня, вони технічно готові до опалювального сезону. Про це сказала міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак, повідомили у пресслужбі профільного міністерства.

Водночас вказано, що у кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли починати опалювальний сезон. Оскільки все залежить від температурних режимів, технічної готовності підприємств теплоенергетики та погашення боргів за газ.

«Органи місцевого самоврядування готові розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду — з 15 жовтня. Але по факту опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря буде нижче +8ºС. Щодо технічної готовності то, за інформацією з регіонів, готовність житлового та соціального фондів становить майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики — 100%. Є певні проблеми з входженням в опалювальний період у приватних підприємствах та тепловиків Донецької та Луганської областей, які уряд вирішує спільно з органами місцевого самоврядування», - зазначила Бабак.

За даними міністерства, за інформацією від обласних та КМДА, станом на 1 жовтня готовність об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року така: