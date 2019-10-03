Міністр анонсувала старт опалювального сезону
Зазначимо, у кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли починати опалювальний сезон
Влада по регіонах готова розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду - з 15 жовтня, вони технічно готові до опалювального сезону. Про це сказала міністр розвитку громад і територій України Альона Бабак, повідомили у пресслужбі профільного міністерства.
Водночас вказано, що у кожному регіоні органи місцевого самоврядування самі вирішують, коли починати опалювальний сезон. Оскільки все залежить від температурних режимів, технічної готовності підприємств теплоенергетики та погашення боргів за газ.
«Органи місцевого самоврядування готові розпочати підключення опалення об’єктам соціальної сфери з 10 жовтня, а житловому фонду — з 15 жовтня. Але по факту опалювальний сезон розпочнеться тоді, коли протягом трьох діб середньодобова температура повітря буде нижче +8ºС. Щодо технічної готовності то, за інформацією з регіонів, готовність житлового та соціального фондів становить майже 100%, а комунальних підприємств теплоенергетики — 100%. Є певні проблеми з входженням в опалювальний період у приватних підприємствах та тепловиків Донецької та Луганської областей, які уряд вирішує спільно з органами місцевого самоврядування», - зазначила Бабак.
За даними міністерства, за інформацією від обласних та КМДА, станом на 1 жовтня готовність об’єктів житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019/20 року така:
- Житловий фонд
- з 153 732 житлових будинків, що мали бути комплексно підготовлені до зими підготовлено 153 224 будинків (99,7 % від плану). Готовність житлового фонду, який обслуговується управителями — 99,7 %, ОСББ, ЖБК або самостійно жителями — 99,5%.
- Об’єкти соціально-культурного призначення
- з 40 530 об’єктів готові 40 524 (99,99%). Готовність закладів освіти – 16 342 (99,99%), дошкільних навчальних закладів – 12 753 (100%) та 11 429 закладів охорони здоров’я (99,96%).
- Об’єкти теплопостачання
- підготовлено до роботи 19 924 котельні (99,7%).
- Об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства
- відремонтовано або замінено водопровідних мереж 1290 км та каналізаційних мереж 373,2 км;
- Дорожньо-мостове господарство
- проведено капітальний та поточний ремонту вулиць і доріг – 15 175,36 тис. кв. м, що становить 97,6% від загального обсягу робіт;
- підготовлено 6 496 одиниць спеціалізованої техніки;
- заготовлено посипкового матеріалу і реагентів – 1 114,35 тис. т.