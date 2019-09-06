Киянам обіцяють на вихідні «ідеальну погоду»



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Температура повітря вдень прогріється до +27 градусів

Цими вихідними, 7-8 вересня, у Києві очікується тепла суха погода. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, буде ідеальна погода.

У Києві 7-8 вересня без істотних опадів, у денні години передбачається +24+27 градусів.

«Вихідними в Україні буде багато сонця, чорнобривців, красивих хмар-кумулюсів, неймовірних краєвидів і лише в неділю на Заході атмосферний фронт зумовить дощі та зниження температури повітря», - прогнозує Діденко.

Як повідомлялося, 7-10 вересня в Києві утримається надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки у разі виникнення пожежі.

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