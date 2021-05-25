Кияни без води. У столиці масові відключення (адреси)

Без води будинки на 11 вулицях Києва

Сьогодні, 25 травня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання у зв’язку з плановими та аварійними ремонтними роботами. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

Планові відключення водопостачання

З 10:00 24 травня до 18:00 27 травня відсутнє водопостачання за адресами:

вул. Богатирська, 3В, 3Д, 2Д.

25 травня з 9:00 до 23:00:

вул. Ломоносова, 56, 58.

25 травня З 9:00 до 18:00:

вул. Грушевського, 4А.

З 21:00 25 травня до 7:00 26 травня:

просп. Перемоги, 136-Ж.

Аварійні відключення холодного водопостачання

пр-т. Оболонський, 1А

б-р. Тараса Шевченка, 58

вул. Тургенєвська, 79

вул. Маршала Гречка, 8Д

вул. Петра Радченка, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

Також «Київводоканал» повідомив, що через витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського, 3 було тимчасово обмежено водопостачання будинків за адресами:

вул. Липківського, 16Г, 3, 5, 7, 9;

вул. Кудряшова, 2, 4, 6.

Витік вже локалізовано, але на місці аварії необхідно виконати відкачку води з колодязя для визначення характеру пошкодження.

«Наші фахівці роблять все можливе, щоб ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання якомога швидше», – йдеться в повідомленні водоканалу.