  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Кияни без води. У столиці масові відключення (адреси)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Київводоканал попередив про планові відключення води - Кияни без води. У столиці масові відключення (адреси)
    Київводоканал попередив про планові відключення води
    Фото з відкритих джерел

    Без води будинки на 11 вулицях Києва

    Сьогодні, 25 травня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання у зв’язку з плановими та аварійними ремонтними роботами. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.

    Планові відключення водопостачання

    З 10:00 24 травня до 18:00 27 травня відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Богатирська, 3В, 3Д, 2Д.

    25 травня з 9:00 до 23:00:

    • вул. Ломоносова, 56, 58.

    25 травня З 9:00 до 18:00:

    • вул. Грушевського, 4А.

    З 21:00 25 травня до 7:00 26 травня:

    • просп. Перемоги, 136-Ж.

    Аварійні відключення холодного водопостачання

    • пр-т. Оболонський, 1А
    • б-р. Тараса Шевченка, 58
    • вул. Тургенєвська, 79
    • вул. Маршала Гречка, 8Д
    • вул. Петра Радченка, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

    Також «Київводоканал» повідомив, що через витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського, 3 було тимчасово обмежено водопостачання будинків за адресами:

    • вул. Липківського, 16Г, 3, 5, 7, 9;
    • вул. Кудряшова, 2, 4, 6.

    Витік вже локалізовано, але на місці аварії необхідно виконати відкачку води з колодязя для визначення характеру пошкодження.

    «Наші фахівці роблять все можливе, щоб ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання якомога швидше», – йдеться в повідомленні водоканалу.

    Теги: вода Київводоканал ремонт аварія кияни водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Кияни без води. У столиці масові відключення (адреси)