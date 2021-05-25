Кияни без води. У столиці масові відключення (адреси)
Без води будинки на 11 вулицях Києва
Сьогодні, 25 травня, за низкою адрес у Києві відсутнє холодне водопостачання у зв’язку з плановими та аварійними ремонтними роботами. Про це повідомляє пресслужба Київводоканалу.
Планові відключення водопостачання
З 10:00 24 травня до 18:00 27 травня відсутнє водопостачання за адресами:
- вул. Богатирська, 3В, 3Д, 2Д.
25 травня з 9:00 до 23:00:
- вул. Ломоносова, 56, 58.
25 травня З 9:00 до 18:00:
- вул. Грушевського, 4А.
З 21:00 25 травня до 7:00 26 травня:
- просп. Перемоги, 136-Ж.
Аварійні відключення холодного водопостачання
- пр-т. Оболонський, 1А
- б-р. Тараса Шевченка, 58
- вул. Тургенєвська, 79
- вул. Маршала Гречка, 8Д
- вул. Петра Радченка, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19
Також «Київводоканал» повідомив, що через витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського, 3 було тимчасово обмежено водопостачання будинків за адресами:
- вул. Липківського, 16Г, 3, 5, 7, 9;
- вул. Кудряшова, 2, 4, 6.
Витік вже локалізовано, але на місці аварії необхідно виконати відкачку води з колодязя для визначення характеру пошкодження.
«Наші фахівці роблять все можливе, щоб ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання якомога швидше», – йдеться в повідомленні водоканалу.