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    На Подолі посеред дороги утворилося величезне провалля (фото)

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    Аварійну ділянку дороги огородили - На Подолі посеред дороги утворилося величезне провалля (фото)
    Аварійну ділянку дороги огородили
    Фото: Київавтодор

    Рух транспорту обмежено у напрямку Куренівки

    У суботу, 17 квітня, на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    Комунальники огородили місце аварії. Наразі рух транспорту обмежено у напрямку Куренівки.

    Користувачі соцмережі в коментарях під дописом «Київавтодору» скаржаться, що дорога на вул. Кирилівській давно не бачила ремонту, там неможливо проїхати через безліч ям.

    Коментарі киян під дописом Київавтодору. Фото: скріншот
    Коментарі киян під дописом Київавтодору. Фото: скріншот

    Нагадаємо, 11 лютого на вулиці Петропавлівській у Подільському районі Києва через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» відбувся вилив стоків, і на проїжджій частині утворився провал розміром 6х3 м.

    На початку січня цього року на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал.

    Теги: дороги Київводоканал аварія Київавтодор
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