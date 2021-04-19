На Подолі посеред дороги утворилося величезне провалля (фото)

Рух транспорту обмежено у напрямку Куренівки

У суботу, 17 квітня, на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги. Про це повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

Комунальники огородили місце аварії. Наразі рух транспорту обмежено у напрямку Куренівки.

Користувачі соцмережі в коментарях під дописом «Київавтодору» скаржаться, що дорога на вул. Кирилівській давно не бачила ремонту, там неможливо проїхати через безліч ям.

Коментарі киян під дописом Київавтодору. Фото: скріншот

Нагадаємо, 11 лютого на вулиці Петропавлівській у Подільському районі Києва через аварію на інженерних мережах «Київводоканалу» відбувся вилив стоків, і на проїжджій частині утворився провал розміром 6х3 м.

На початку січня цього року на проїжджій частині вздовж вул. Великої Васильківської в центрі Києва утворився провал.