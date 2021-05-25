  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві посеред дороги забив фонтан (відео)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Стався&nbsp;витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського - У Києві посеред дороги забив фонтан (відео)
    Стався витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського
    Фото: скріншот з відео

    Через аварію без води вісім будинків

    Сьогодні, 25 травня, на вулиці Липківського в Солом’янському районі Києва посеред дороги забив фонтан. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Оприлюднено відео витоку води на проїжджу частину дороги.

    «Київводоканал» повідомив, що через витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського, 3 було тимчасово обмежено водопостачання будинків за адресами:

    • вул. Липківського,16Г, 3, 5, 7, 9;
    • вул. Кудряшова, 2, 4, 6.

    Витік вже локалізовано, але на місці аварії необхідно виконати відкачку води з колодязя для визначення характеру пошкодження.

    «Наші фахівці роблять все можливе, щоб ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання якомога швидше», – йдеться в повідомленні водоканалу.

    Нагадаємо, 20 травня на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.

    Теги: Київ вода Київводоканал аварія водопостачання
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У Києві посеред дороги забив фонтан (відео)