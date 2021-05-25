У Києві посеред дороги забив фонтан (відео)

Стався витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського

Через аварію без води вісім будинків

Сьогодні, 25 травня, на вулиці Липківського в Солом’янському районі Києва посеред дороги забив фонтан. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Оприлюднено відео витоку води на проїжджу частину дороги.

«Київводоканал» повідомив, що через витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського, 3 було тимчасово обмежено водопостачання будинків за адресами:

вул. Липківського,16Г, 3, 5, 7, 9;

вул. Кудряшова, 2, 4, 6.

Витік вже локалізовано, але на місці аварії необхідно виконати відкачку води з колодязя для визначення характеру пошкодження.

«Наші фахівці роблять все можливе, щоб ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання якомога швидше», – йдеться в повідомленні водоканалу.

Нагадаємо, 20 травня на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.