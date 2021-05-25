У Києві посеред дороги забив фонтан (відео)
Через аварію без води вісім будинків
Сьогодні, 25 травня, на вулиці Липківського в Солом’янському районі Києва посеред дороги забив фонтан. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Оприлюднено відео витоку води на проїжджу частину дороги.
«Київводоканал» повідомив, що через витік води на проїжджій частині по вулиці Липківського, 3 було тимчасово обмежено водопостачання будинків за адресами:
- вул. Липківського,16Г, 3, 5, 7, 9;
- вул. Кудряшова, 2, 4, 6.
Витік вже локалізовано, але на місці аварії необхідно виконати відкачку води з колодязя для визначення характеру пошкодження.
«Наші фахівці роблять все можливе, щоб ліквідувати аварійну ситуацію та відновити водопостачання якомога швидше», – йдеться в повідомленні водоканалу.
Нагадаємо, 20 травня на проспекті Голосіївському, 3 біля станції метро «Деміївська» через пошкодження магістрального трубопроводу з-під землі забив справжній гейзер із землею і камінням, висотою до 10 метрів.