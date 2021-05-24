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    Будинки на 12 вулицях Києва залишились без води (адреси)

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    Частина киян сьогодні без води - Будинки на 12 вулицях Києва залишились без води (адреси)
    Частина киян сьогодні без води
    Фото з відкритих джерел

    У столиці планові та аварійні відключення водопостачання

    У понеділок, 24 травня, частина Києва залишилась без води через планові та аварійні відключення. Про це повідомляє пресслужба «Київводоканалу».

    Так, з 10:00 24 травня до 18:00 27 травня у зв'язку із плановими ремонтними роботами тимчасово відсутнє водопостачання за адресами:

    • вул. Богатирська, 3В, 3Д, 2Д.

    Крім того, через аварії на мережі відсутнє холодне водопостачання за адресами:

    • пр-т. Оболонський, 1А
    • вул. Борщагівська, 10
    • б-р. Тараса Шевченка, 58
    • вул. Кудрявська, 31/33
    • вул. Глазунова, 13
    • вул. Вітчизняна, 1, 2/38, 3, 4, 5, 6, 7/29, 8/27
    • вул. Академіка Заболотного, 104, 106
    • вул. Добрий Шлях, 42/12, 49, 78/2, 51, 80, 59, 61, 63, 96
    • вул. Монтажників, 22, 24, 26, 28, 86, 117
    • вул. Тарасівська, 2, 7
    • пров. Машинобудівний, 25

    Як повідомлялося, 17 квітня на вулиці Кирилівській у Подільському районі Києва трапилась аварія на мережах водопостачання. У результаті аварії утворилося провалля посеред дороги.

    29 квітня на проспекті Правди, 47 в Подільському районі Києва посеред дороги провалився асфальт через аварію на мережах.

    Раніше компанія «Київводоканал» скаржилась на забудовників, що скидають скидають сміття у магістральний канал Бортницької станції аерації, що може призвести до блокування роботи каналу.

    Теги: Київ вода Київводоканал аварія водопостачання
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    Будинки на 12 вулицях Києва залишились без води (адреси)