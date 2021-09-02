Кияни б’ють на сполох: експрокурор часів Пшонки балотується на посаду директора Голосіївського парку

Вхід на конкурс закритий

У Києві сьогодні, 2 вересня, відбудеться конкурс на посаду директора Нацпарку «Голосіївський». Одним з трьох кандидатів на посаду є прокурор часів Пшонки. Про це повідомила у Facebook Олена Дєньга.

За словами дописувачки, на конкурс пройшли 3 кандидати: два співробітники НПП, з гарною репутацією людей, що піклуються про ліс, довкілля та екологію та колишній прокурор за Пшонки та ексзаступник голови тюрми.

«Очевидно, що в міністерстві намагаються просунути свого, вигідного кандидата, який вже хизується великими планами на розвиток парку. Серед його друзів у фб – чинні забудовники парку. Немає сумніву, що людина, яка займається вбивством тварин заради розваги та була прокурором за Пшонки не може обіймати посаду директора національного парку. А ще сюди входять території Конче-Заспи, Лісників та Святошино… дуже ласі шматки» – йдеться в дописі.

Киянка звертає увагу громадськості та представників ЗМІ на тому, що чим більше буде сторонніх спостерігачів, тим більше буде шансів на прозорий конкурс і тим більший шанс відстояти парк і його землю. Вона зазначає, що вхід на конкурс закритий, можна буде зайти тільки за журналістської акредитації.

Зараз обов’язки директора парку виконує Андрій Хрутьба.

Нагадаємо, учора мер Києва Віталій Кличко призначив головою Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Руслана Кандибора.

До слова, у конкурсі на посаду директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА переміг Олег Половинко.