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    Новини

    Кияни хочуть цілодобово стежити онлайн за чиновниками

    • Розсилка
    Кияни хочуть цілодобово стежити онлайн за чиновниками

    Киянин пропонує встановити в кабінетах столичних посадовців камери відеоспостереження

    На сайті Київської міської ради з’явилася петиція щодо встановлення камер відеоспостереження у кабінетах осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та безкоштовної трансляції 24/7 на їх сайтах.

    Відповідна петиція зареєстрована 10 лютого 2020 року.

    Її ініціатор – Анатолій Лейко.

    «Пропоную з метою забезпечення неухильного дотримання службової дисципліни та унеможливлення корупційних діянь осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування міста Києва, встановити в їх кабінетах камери відеоспостереження, та здійснювати трансляцію відео з них на сайті органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації 24 години на добу, 7 днів на тиждень», - йдеться у тексті петиції.

    Станом на ранок 11 лютого, петицію підписали 4 особи.

    Нагадаємо, для розгляду петиції Київрадою необхідно 10 тис. підписів.

    До слова, кияни подали петицію із пропозицією перейменувати вулицю Саратовську в Шевченківському районі Києва на честь першого космонавта незалежної України Леоніда Каденюка.

    Київ Київрада чиновник кияни петиція
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