Посадовців управління освіти Оболонського району підозрюють у розтраті майже пів мільйона гривень



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Вартість проєкту реконструкції дошкільного закладу була значно завищена

Київською місцевою прокуратурою № 5 викрито службових осіб управління освіти та директора приватного підприємства, діяльність яких завдала державі збитків майже на півмільйона гривень.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

Встановлено, що у 2016 році посадові особи управління освіти Оболонської РДА уклали з приватним підприємством договір про коригування проєктно-кошторисної документації на реконструкцію дошкільного навчального закладу в Оболонському районі Києва.

«У подальшому з метою забезпечення оплати коштів на виконання умов договору службові особи управління освіти, знаючи наперед, що вартість робочого проєкту значно завищена та цей проєкт не в повній мірі відповідає вимогам нормативно-правових актів, перерахували на рахунки приватного підприємства 480 000 гривень бюджетних коштів», - розповіли у прокуратурі.

Дії начальника управління освіти Оболонської РДА кваліфіковано за ч. 4 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах). Дії іншого посадовця та директора приватної фірми кваліфіковано за ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України (пособництво у розтраті чужого майна, вчинене за попередньою змовою групою осіб у великих розмірах).

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та відсторонення службових осіб управління освіти від займаних посад.