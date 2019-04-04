Кияни обурені: на зупинці швидкісного трамвая будують 22-поверхову висотку



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Проект другої черги ТРЦ «Апрель» без хмарочосу Фото: tc-aprel.com.ua

Кияни закликають не будувати висотку на кінцевій зупинці швидкісного трамвая

На сайті Київської міської ради зареєстровано петицію із закликом не будувати ТРЦ «Апрель» на кінцевій станції швидкісного трамвая №3.

Петиція «Широкомасштабне будівництво ТРЦ «Апрель» на станції трамвая №3 «Кільцева дорога» з’явилася на сайті Київради 21 березня.

Її автор Світлана Пазиченко зазначила, що «починаючи з жовтня 2018 року, мешканці масиву Борщагівка терплять незручності через будівництво на кінцевій зупинці швидкісного трамвая №3».

Крім того, нещодавно з’явився повний план забудови ТРЦ «Апрель», відповідно до якого буде зведена 20-поверхова висотка на місці ринку Зодчих навпроти будинку по вулиці Зодчих, 46.

«Мешканці будинку побоюються, що під час будівництва цієї новобудови їх будинок в прямому сенсі слова розвалиться, оскільки і так вже має тріщини і знаходиться фактично в аварійному стані! Та і сама конструкція ТРЦ «Апрель» не викликає довіри, оскільки трамвай, що буде проходити під ТРЦ може зійти з рейок, зламатись, загорітись, і, відповідно, відбудеться непоправна катастрофа з великою кількістю жертв», - йдеться в петиції.

Її ініціатор закликає не планувати будівництво висотки і зробити нормальну розв’язку для автомобілів.

Станом на 4 квітня петиція зібрала 395 підписів.

Як повідомлялося, проект будівництва другої черги ТРЦ «Апрель» біля Кільцевої дороги на Борщагівці передбачає зведення 22-поверхового офісно-житлового будинку. Схему проекту оприлюднено на сайті торговельного центру.

За проектом, кінцева зупинка швидкісного трамваю розташується прямо всередині будівлі April Mall. Пасажири опинятимуться серед магазинів, ледь встигнувши «зійти з підніжки трамвая», як зазначає забудовник – «Київпроект Девелопмент». Фасад та інтер’єр ТРЦ проектували Urban Experts & Leslie Jones Architecture. Відкриття April Mall заплановано на четвертий квартал 2020 року.

Досі на рендерах проекту ТРЦ не було відображено 22-поверхову April Tower, яку планують відкрити у 2022 році, і яка безпосередньо примикає до торговельного центру. Башта включає фітнес-центр на першому поверсі, 10 житлових поверхів та 11 поверхів під офіси.



