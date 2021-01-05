Кияни придумали, як боротися з любителями справити нужду під будинком (відео)

Деякі порушники не реагують на спрацювання сигналізації та справляють нужду під будинком

Камера з сигналізацією дає ефективність 80-90%

На Теремках у Голосіївському районі Києва місцеві мешканці встановили на будинку датчик руху та сигналізацію, щоб відлякувати перехожих, які справляють нужду у дворі.

Коли така особа потрапляє в зону дії датчика, вмикається світло та звукова сигналізація.

Як свідчить запис камери відеоспостереження, більшість порушників відразу йшли, почувши спрацьовування сигналізації. Проте, були й такі громадяни, які не реагували на це.

Повідомляється, що камера дає ефективність 80-90% в автоматичному режимі.

Як повідомляє журналіст Богдан Гдаль, ініціатива з камерами є частиною глобальнішого проекту перетворення пішохідної зони біля метро Теремки. Вивільнення простору від автомобілів і камери контролю - це перший етап. Наступний - редизайн площі, вивільнення її від кіосків і створення сучасної зони відпочинку з озелененням і зручностями.



