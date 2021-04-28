«Знущання над освітою»: львівські депутати звернулися до влади через дисертацію Киви

Депутати Львівської облради обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити науковий ступінь кандидата наук з державного управління Киві

Львівська обласна рада ухвалила звернення до президента Володимира Зеленського, Верховної Ради та Кабміну щодо скасування рішення спеціалізованої вченої ради про присудження наукового ступеня народному депутатові від ОПЗЖ Іллі Киві та проведення розслідування обставин захисту дисертації.

Як йдеться у заяві, депутати Львівської облради обурені повідомленням про рішення спеціалізованої вченої ради присудити науковий ступінь кандидата наук з державного управління Киві.

Депутати просять Міносвіти вжити відповідних заходів та скасувати це рішення: «Таким чином буде зупинено знущання над українською освітою!».

«Члени спеціалізованої вченої ради, які були присутніми на захисті дисертації, а також усі інші, хто брав участь у реалізації цієї афери, вкотре довели нікчемність сучасної системи освіти та необхідність її повного перезавантаження. Гнила бюрократична система, через яку необхідно пройти молодим науковцям, лише створює для них перешкоди в здобутті наукових ступенів та розвитку української науки, проте допомагає особам, які здобувають наукові ступені в особистих інтересах і жодним чином не пов’язані з наукою», – заявили львівські депутати.

Зазначимо, у Міністерстві освіти та науки України заявили, що про захист Кивою кандидатської дисертації дізналися зі ЗМІ та сайту вишу, де відбувся захист.

До слова, журналісти проаналізували дисертацію, яку успішно захистив депутат від ОПЗЖ Ілля Кива, і виявили в ній «багато води» та підроблені супровідні документи. За словами журналіста Данила Мокрика, який прочитав 245 сторінок дисертації, вона складається з «води, повторених загальних фраз і відсутності конкретики». Англомовну статтю явно перекладено за допомогою Google Translate. Крім того, всупереч публічним заявам Киви, виявилося, що він підтримує євроінтеграцію.

Нагадаємо, відомий науковець спалив диплом через захист дисертації Киви.

Як відомо, захист дисертації Киви почався зі скандалу: частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації Киви нібито через карантинні обмеження.