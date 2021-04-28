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    Кива розповів, як він прикидається ідіотом (відео)

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    Депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захистив дисертацію кандидата наук - Кива розповів, як він прикидається ідіотом (відео)
    Депутат України від ОПЗЖ Ілля Кива 26 квітня захистив дисертацію кандидата наук
    Фото з відкритих джерел

    За словами Киви, він виходить на вулицю та «веселить народ»

    Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива сказав, що захистив наукову дисертацію, щоби син міг ним пишатися. Про це повідомляє телеграм-канал PavlovskyNEWS.

    З його слів, на свою наукову працю він витратив шість років життя. Кива зазначив, що почав писати дисертацію, коли почав працювати в системі правоохоронних органів України.

    Також він сказав, що журналістів не пускали на захист його роботи через карантинні обмеження «червоної зони».

    «Я говорив, що вийду на вулицю й там, як зазвичай, «обуємся» у ваші одежі, перетворимося на ідіотів і далі будемо відбивати чечітку і веселити народ. Я прекрасно розумію залежність окремих ЗМІ від їх фінансових гаманців. Можу сказати, хто з чийого кишені їсть», – сказав Ківа.

    За словами нардепа, він був готовий до захисту дисертації, «як ніхто не був готовий за останні 10 років».

    Крім того, Кива сказав, що його наукового керівника Володимира Гурковського, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.

    Як відомо, захист дисертації Киви почався зі скандалу: частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації нібито через карантинні обмеження.

    До слова, журналісти проаналізували його дисертацію та виявили в ній «багато води» та підроблені супровідні документи.

    Відомий науковець спалив диплом через захист дисертації Киви. Львівські депутати звернулися до влади через дисертацію депутата від ОПЗЖ.

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    Теги: ЗМІ депутат Ілля Кива
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