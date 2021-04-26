Відомий науковець спалив диплом через захист дисертації Киви

За словами науковця, звання кандидата наук остаточно дискредитовано

Львівський лікар та колишній речник МОЗ Олександр Ябчанка спалив свій диплом кандидата медичних наук, протестуючи проти того, що скандальний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива захистив ступінь кандидата наук.

«Сьогодні Ілля Кива захистив кандидатську дисертацію. Комісія з 13 членів одноголосно проголосувала «За». Зважаючи на це, мені надалі соромно називатись кандидатом наук. Це звання остаточно дискредитовано. Прошу вважати це офіційною заявою з вимогою позбавити мене наукового ступеня кандидата медичних наук», – написав Олександр Ябчанка ввечері 26 квітня у Facebook.

Медик проілюстрував свій допис фотографією палаючого диплома перед Львівським медуніверситетом, де він захистив свою дисертацію.

Олександр Ябчанка – експерт з реформи системи охорони здоров’я, викладач на навчальних програмах Українського католицького університету. У 2017 став радником міністерки охорони здоров'я Уляни Супрун, а у 2018 – речником міністерства охорони здоров’я України за її керівництва. У 2014 році захистив кандидатську дисертацію у сфері педіатрії, гематології.

Як відомо, захист дисертації Киви почався зі скандалу (фото, відео).

Додамо, що частину журналістів не пускали на захист кандидатської дисертації Киви нібито через карантинні обмеження.

Вийшовши з аудиторії після захисту, Кива подякував журналістам, які витратили свій час на висвітлення цієї події, та зазначив, що не сподівався на такий ажіотаж.

На думку Киви, «сьогодні наукова спільнота стала сильнішою».

Нагадаємо, що уродженець Полтави Ілля Кива в 2014-2016 роках працював в органах внутрішніх справ і один час очолював департамент протидії наркозлочинності Національної поліції.

До служби в МВС Киву засудили за отримання хабара на посаді заступника начальника управління у справах захисту прав споживачів Полтавської області. Однак у серпні 2014 року суд зняв з нього судимість.

У 2017 році Кива очолив Соціалістичну партію України, а в 2019 році пішов у ОПЗЖ.

В тому ж році його обрали до Верховної Ради за списками цієї партії.

Народний депутат Ілля Кива оприлюднив електронну декларацію за 2020 рік із сукупним доходом 457,3 тис. грн. Також він вказав 392,4 тис. грн подарунку у негрошовій формі від Дмитра Киви. Під подарунком мається на увазі брендовий годинник Rolex.

До слова, Кива пересів у броньовану Toyota Land Cruiser 200 за орієнтовно 5 млн грн.