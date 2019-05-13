Кияни задекларували доходів на 39 млрд грн



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Узгоджено до сплати в бюджет щонайменше 2 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб

Згідно з першими результатами цьогорічної кампанії декларування, від початку 2019 року кияни подали 19,7 тисячі декларацій про майновий стан і доходи із загальною сумою задекларованого доходу в 39,374 млрд гривень. Про це повідомила начальник Головного управління Державної фіскальної служби у Києві Людмила Демченко.

Попередньо, за поданими деклараціями узгоджено до сплати в бюджет щонайменше 2 мільярди гривень податку на доходи фізичних осіб та більш ніж 287 мільйонів гривень військового збору.

За словами Демченко, якщо порівнювати цьогорічні показники кампанії декларування доходів з показниками 2018 року, то кількість поданих декларацій зросла приблизно на 15%, а от узгоджені суми, які підлягають сплаті до бюджету зросли більш суттєво – на 102% - ПДФО, та 156% - військовий збір відповідно.

Як повідомлялося, у Києві щонайменше 2940 осіб, які отримали дохід в понад 1 мільйон гривень, подали цьогоріч майнові декларації, в яких задекларували доходів на загальну суму в 36,5 мільярдів гривень.

Нагадаємо, новопризначений голова Державної податкової служби Сергій Верланов повідомив, що підтримує ідею загальнообов’язкового декларування доходів всіма українцями.