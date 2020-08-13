Киянин під час сварки вирішив «заспокоїти» матір і зв’язав їй руки



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Лікарі надали жінці необхідну допомогу

У Києві правоохоронці склали протокол на чоловіка, який під час сварки з матір’ю ременем зв’язав їй руки. Про це повідомляє пресслужба столичної поліції.

«До чергової частини поліції Києва звернулась жінка та повідомила про сімейну сварку брата з матір’ю у квартирі на вулиці Митрополита Липківського. За вказаною адресою негайно виїхала мобільна група з реагування на факти домашнього насильства для встановлення обставин інциденту», - розповіли в поліції.

Правоохоронці встановили, що між жінкою та 36-річним сином виникла суперечка, у ході якої родич вирішив «заспокоїти» матір і ременем від дорожньої сумки зв’язав їй руки. Працівники поліції втрутилися в ситуацію: вгамували дебошира, а 62-річній потерпілій викликали лікарів, які надали їй необхідну медичну допомогу на місці.

На правопорушника співробітники Солом’янського управління поліції склали протокол за статтею 173-2 (Вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення, а також винесли терміновий заборонний припис. Окрім цього, поліцейські провели з чоловіком профілактичну бесіду стосовно недопущення подібних інцидентів.

Поліцейські нагадують, що у випадку протиправних дій у родині повідомити про злочин можна, зателефонувавши на безкоштовну національну «гарячу лінію» з попередження домашнього насильства 0 800 500 335 (для стаціонарних телефонів) та 116 - 123 (для мобільних телефонів), безкоштовну «гарячу» лінію для жертв домашнього насильства 15 - 47 (цілодобово) та отримати безоплатну правову допомогу за номером 0 800 213 103 (цілодобово) або за телефоном 102.