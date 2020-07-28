Мін’юст пропонує виплачувати жертвам насильницьких злочинів грошову компенсацію



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Гроші хочуть стягувати зі злочинця

За кожен вид злочину і заподіяну шкоду визначатиметься сума компенсації потерпілому, але щонайменше це буде тисяча гривень

Уряд планує виплачувати жертвам насильницьких злочинів зі спеціального Фонду відшкодування шкоди потерпілим від тисячі гривень. Суму визначатимуть окремо за кожен вид злочину.

Про це повідомив заступник міністра юстиції Олександр Банчук.

Він розповів, що у законопроєкті, який розробив Мін’юст, постраждалі від насильницьких злочинів, отримуватимуть компенсацію від держави. Гроші хочуть стягувати зі злочинця.

Компенсацію планують виплачувати через регіональні центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Для цього уряд збирається створити спеціальний Фонд відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких злочинів.

Так, потерпілі з копією висновку судмедекспертизи та копією інформації з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо порушеного провадження зможуть звернутися до відповідного центру або Бюро правової допомоги, які підпорядковуються Мін’юсту.

Банчук запевняє, що законопроєкт передбачає надання потерпілій стороні правової, психологічної допомоги, а також «мінімальне відшкодування завданої шкоди здоров'ю» ще до рішення суду чи органів розслідування про затримання або оголошення в розшук підозрюваного.

Право отримати допомогу матимуть також і родичі загиблої унаслідок злочину особи, як психологічну, так і матеріальну.

Заступник міністра також розповів, що за кожен вид злочину і заподіяну шкоду визначатиметься сума компенсації потерпілому, але щонайменше тисяча гривень.

«Зараз закон передбачає мінімум, який буде встановлюватися. Але, залежно від можливостей і наповнення Фонду відшкодування шкоди потерпілим, закон прямо передбачає, що урядом за кожен вид злочину і за вид заподіяної шкоди визначатиметься сума компенсації. Це не реєстр, це буде список. Виходячи з того, від якої дії і якої шкоди особі завдано, вона матиме право на це відшкодування», — зазначив Банчук.