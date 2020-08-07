В Україні різко зросла кількість випадків домашнього насильства



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Цьогоріч випадків домашнього насильства зафіксовано на 40% більше, ніж за перше півріччя 2019 року

На лінію «102» протягом шести місяців 2020 року надійшло 101 тис. викликів з приводу домашнього насильства. Це на 40 % більше у порівнянні з минулим роком.

Про це повідомила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час презентації освітнього серіалу «Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству».

Посадовиця наголосила, що під час карантину тема домашнього насильства стала більш актуальною. Водночас у міністерстві пов’язують зростання кількості скарг не із запровадженням карантину, а зі збільшенням поінформованості людей про домашнє насильство і відповідальність за нього.

«Кількість викликів у порівнянні з минулим роком зросла. Це є свідченням збільшення обізнаності людей про домашнє насильство і куди треба звертатися за допомогою. Ми розуміємо, що чим більше будемо проводити інформаційних кампаній, тим кількість звернень до поліції зростатиме», - зазначила Павліченко.

До слова, напередодні на Полтавщині чоловік погрожував підірвати двох жінок - свою дружину та її мати.

Зазначимо. що 17 липня 2020 року у Верховній Раді зареєстровано законопроект №3908 про збільшення адміністративного покарання за домашнє насильство. Законопроект пропонує ввести штраф у розмірі від 1000 до 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 000 грн до 34 000 грн). У разі повторного порушення – збільшити штраф від 34 000 грн до 68 000 грн.

На сьогодні штраф за насильство у сім’ї становить від 170 до 340 грн, а за повторне протягом року – від 340 до 680 грн.