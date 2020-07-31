На Миколаївщині опікуни 10 років тримали на ланцюзі пенсіонера
Чоловік і дружина взялися доглядати за пенсіонером, але прикували його залізним ланцюгом у дворі
У Миколаївській області чоловік і жінка посадили на ланцюг пенсіонера, якого взяли під опіку 10 років тому.
Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області.
«30 липня до Єланецького відділення поліції надійшло повідомлення від голови однієї з сільських рад про те, що у соціальній мережі вона переглянула відеоролик, на кадрах якого побачила чоловіка з ланцюгами на ногах. У старенькому заявниця впізнала місцевого мешканця. На місці події правоохоронці з’ясували, що 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла доглядати подружня пара, прикували залізним ланцюгом у дворі», - йдеться у повідомленні.
Зазначено, що слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.
Наразі чоловік звільнений, поліцейські встановлюють всі обставини події. Триває слідство.
Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, яке шокувало усіх: на ньому жінка тримає дитину на ланцюгу. І це відбувалося на пляжі куротного селища Кирилівка.
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