На Миколаївщині опікуни 10 років тримали на ланцюзі пенсіонера



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Літнього чоловіка тримали 10 років прикутим у дворі

Чоловік і дружина взялися доглядати за пенсіонером, але прикували його залізним ланцюгом у дворі

У Миколаївській області чоловік і жінка посадили на ланцюг пенсіонера, якого взяли під опіку 10 років тому.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції Миколаївської області.

«30 липня до Єланецького відділення поліції надійшло повідомлення від голови однієї з сільських рад про те, що у соціальній мережі вона переглянула відеоролик, на кадрах якого побачила чоловіка з ланцюгами на ногах. У старенькому заявниця впізнала місцевого мешканця. На місці події правоохоронці з’ясували, що 75-річного чоловіка, якого 10 років тому взяла доглядати подружня пара, прикували залізним ланцюгом у дворі», - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що слідчі кваліфікували подію за ознаками ч. 2 ст. 146 КК України «Незаконне позбавлення волі або викрадення людини». Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

Наразі чоловік звільнений, поліцейські встановлюють всі обставини події. Триває слідство.

Нагадаємо, нещодавно у мережі з'явилося відео, яке шокувало усіх: на ньому жінка тримає дитину на ланцюгу. І це відбувалося на пляжі куротного селища Кирилівка.

Переглянути цей допис в Instagram 50 оттенков Кирилловки. #запорожье #запоріжжя Допис, поширений Запорожье (@its_zp) 28 Лип 2020 р. о 5:02 PDT

Також нагадаємо, що на Луганщині матір саджала 14-річну дівчинку на ланцюг