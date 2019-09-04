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    Киянин пропонує перейменувати урядовий квартал у «Квартал 95»

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    Киянин ропонує створити &laquo;Квартал 95&raquo; з відміткою CheckPoint біля будівлі Верховної Ради - Киянин пропонує перейменувати урядовий квартал у «Квартал 95»
    Киянин ропонує створити «Квартал 95» з відміткою CheckPoint біля будівлі Верховної Ради

    Ця ідея вже винесена на розгляд комісіями Київради

    Житель столиці Андрій Хілько звернувся до Київради з пропозицією створити «Квартал 95» з охопленням вулиць Інститутської, Городецького, Шовковичної, Грушевського та інших, розташованих в урядовому кварталі Києва.

    Про це повідомив депутат Київради Олександр Пабат на своїй сторінці у Facebook.

    Ця ідея вже винесена на розгляд комісіями Київради.

    Автор ідеї створення урядового «Кварталу 95» посилається на виявлені ним ознаки руйнування розташованих тут історичних об'єктів і пов'язує дану обставину з невизнанням урядового кварталу місцем культурно-історичної спадщини.

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    «Киянин, який нарахував 95 будівель та «архітектурних елементів», які могли б становити культурну/історичну цінність, пропонує створити «95 квартал» з відміткою CheckPoint біля будівлі Верховної Ради», - додав Пабат.

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    Нагадаємо, раніше Хілько відзначився тим, що хотів зняти Володимира Зеленського з президентських перегонів. Він вважав безкоштовне роздавання квитків на дебати на НСК «Олімпійському» з боку Зеленського підкупом виборців і що це порушує українське законодавство. Однак суд відмовився визнати це агітацією.

    Пізніше Хілько пішов до Верховного суду з претензіями, що президент Зеленський буцімто не забезпечив права громадян України за народною ініціативою визначати можливість дострокового припинення повноважень Верховної Ради. А дострокове припинення повноважень парламенту з боку президента є порушенням низки положень Конституції. Проте Верховний суд відмовив у позові, пояснивши, що це парафія Конституційного суду.

    Після фіаско Хілько не розгубився — пішов на позачергові вибори до парламенту у 219 окрузі. Проте, не пройшов до Ради.

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