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    Скасування реєстрації Зеленського: юрист пояснив причину позову

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    Юрист Андрій Хілько, який у суді вимагає скасувати реєстрацію Володимира Зеленського - Скасування реєстрації Зеленського: юрист пояснив причину позову
    Юрист Андрій Хілько, який у суді вимагає скасувати реєстрацію Володимира Зеленського
    Скріншот з відео

    Чоловіка обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському»

    Юрист Андрій Хілько, який позивається до суду Києва із вимогою скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти, заявив, що він не є представником чинного президента Петра Порошенка, а діє із власних мотивів.

    Про це Хілько заявив біля Апеляційного адміністративного суду Києва, повідомляє «Громадське».

    Хілько заявив, що він подав позов як спостерігач за виборами в окрузі №221 (Київ) від громадської організації «Українська асоціація акціонерів» .

    За його словами, його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському». На його думку, відповідно до закону, це можна вважати підкупом.

    «Якщо суд вирішить, що недостатньо аргументації з моєї сторони як спостерігача, він мені відмовить у відкритті провадження. Але ми можемо змінити позивну вимогу», - сказав Хілько.

    На питання активістів, чому він подав позов лише щодо Зеленського, він сказав:

    «Я подав два позови, в одному було два відповідачі, в іншому один. Але в матеріалах цієї справи, щодо якої я приїхав, є і матеріали по іншому кандидату (Петру Порошенку, ред.), в тому числі як докази».

    Також Хілько заперечив що офіційно представляє інтереси Петра Порошенка.

    «Я офіційно не представляю Порошенка, я незалежний офіційний від громадської організації «Українська асоціація акціонерів»... ніякого відношення я до Порошенка не маю. Я керуюсь своїм розумінням що таке порушенням, опираючись на норми закону», - сказав юрист.

    У свою чергу, у штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського у коментарі виданню заявили, що позов Хілька «не має ніякої перспективи і є абсолютно безпідставним».

    «Позов є необґрунтованим та не ґрунтується на чинному законодавстві України. Ми не вперше зустрічаємось. Це вже 4 чи 5 позов цієї особи», - повідомив ЗМІ Сергій Іонушас - довірена особа Зеленського.

    Станом на 21:40 засідання суду не розпочалося.

    Раніше стало відомо, що у суботу, 20 квітня, ввечері шостий апеляційний суд Києва розгляне позов з вимогою анулювати реєстрацію Володимира Зеленського кандидатом у президенти.

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