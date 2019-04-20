Скасування реєстрації Зеленського: юрист пояснив причину позову трансляція



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Юрист Андрій Хілько, який у суді вимагає скасувати реєстрацію Володимира Зеленського Скріншот з відео

Чоловіка обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському»

Юрист Андрій Хілько, який позивається до суду Києва із вимогою скасувати реєстрацію Володимира Зеленського як кандидата в президенти, заявив, що він не є представником чинного президента Петра Порошенка, а діє із власних мотивів.

Про це Хілько заявив біля Апеляційного адміністративного суду Києва, повідомляє «Громадське».

Хілько заявив, що він подав позов як спостерігач за виборами в окрузі №221 (Київ) від громадської організації «Українська асоціація акціонерів» .

За його словами, його обурило те, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати на «Олімпійському». На його думку, відповідно до закону, це можна вважати підкупом.

«Якщо суд вирішить, що недостатньо аргументації з моєї сторони як спостерігача, він мені відмовить у відкритті провадження. Але ми можемо змінити позивну вимогу», - сказав Хілько.

На питання активістів, чому він подав позов лише щодо Зеленського, він сказав:

«Я подав два позови, в одному було два відповідачі, в іншому один. Але в матеріалах цієї справи, щодо якої я приїхав, є і матеріали по іншому кандидату (Петру Порошенку, ред.), в тому числі як докази».

Також Хілько заперечив що офіційно представляє інтереси Петра Порошенка.

«Я офіційно не представляю Порошенка, я незалежний офіційний від громадської організації «Українська асоціація акціонерів»... ніякого відношення я до Порошенка не маю. Я керуюсь своїм розумінням що таке порушенням, опираючись на норми закону», - сказав юрист.

У свою чергу, у штабі кандидата у президенти Володимира Зеленського у коментарі виданню заявили, що позов Хілька «не має ніякої перспективи і є абсолютно безпідставним».

«Позов є необґрунтованим та не ґрунтується на чинному законодавстві України. Ми не вперше зустрічаємось. Це вже 4 чи 5 позов цієї особи», - повідомив ЗМІ Сергій Іонушас - довірена особа Зеленського.

Станом на 21:40 засідання суду не розпочалося.

Раніше стало відомо, що у суботу, 20 квітня, ввечері шостий апеляційний суд Києва розгляне позов з вимогою анулювати реєстрацію Володимира Зеленського кандидатом у президенти.