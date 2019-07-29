Секретар Київради, який програв вибори, звільнився з посади



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Віталій Кличко залишився без свого заступника Володимира Прокопіва

Володимир Прокопів звільнився, щоб готуватись до виборів в столиці

Секретар Київради Володимир Прокопів написав заяву про звільнення.

«Сьогодні написав заяву про припинення повноважень секретаря Київської міської ради», - написав він в Facebook.

Таке рішення він пояснив тим, що очолить команду «Європейської Солідарності» на виборах в Києві.

«Сьогодні я прийняв рішення, що поведу команду Європейської Солідарності до столичного парламенту… Рішення очолити партію Європейська Солідарність у Києві робить неможливою мою подальшу роботу на посаді секретаря Київради. Коли депутати мене обирали, я пообіцяв, що не буду віддавати перевагу жодній партії», - розповів Прокопів.

Нагадаємо, на парламентських виборах Володимир Прокопів балотувався по 211 округу в Києві від «Європейської солідарності». Але програв представнику від «Слуги народу» Олександру Юрченку.

Чергові вибори в Києві мають відбутися в 2020 році, але нова влада хоче змінити керівника столиці. Володимир Зеленський вже пропонував Віталію Кличку, щоб замість нього на посаду глави КМДА призначити свою людину. Віталій Кличко заявив, що у разі розподілу повноважень мера столиці і голови Київської міськдержадміністрації він ініціюватиме дострокові вибори київського міського голови.

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