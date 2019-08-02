Столична влада змінить порядок розміщення вивісок



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Зміни до Порядку розміщення вивісок має затвердити Київрада

Комісія Київської міської ради підтримала зміни до Порядку розміщення вивісок. Про це повідомив начальник управління з питань реклами КМДА Олександр Смирнов на своїй сторінці у Facebook.

Які внесено зміни

Зменшується кількість та складність документів, які подаються.

«Зараз підприємцям потрібен проект вивіски, що слід замовляти у сертифікованих спеціалістів, надавати інженерні креслення, копію ліцензії розробника тощо. Зі змінами передбачаємо проект вивіски замінити на ЕСКІЗ вивіски, який буде подаватися в довільній формі: візуалізація, розміри, специфікація матеріалів та комп’ютерний макет фасаду «до-після» монтажу вивіски», - розповів Смирнов.

Уніфікація типів конструкцій.

Зміниться складний опис типів конструкцій на зрозумілий з графічними прикладами. Також планується додати новий тип «під кутом» (кронштейн).

Синхронізація форматних зон.

«Зараз це перелік окремих вулиць та їх частин, площ та провулків, що дуже ускладнює візуальне сприйняття. Ми пропонуємо спростити перелік вулиць, які будуть описувати межі форматних зон», - повідомив Смирнов.

Зміни до Порядку розміщення вивісок має затвердити Київрада. «Маємо надію, що вона відбудеться восени», - додав Смирнов.