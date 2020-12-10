На Київщині з’явився черговий притулок для жертв домашнього насильства

У притулку створенні всі умови для проживання

Жертви насильства можуть отримати у притулку всю необхідну допомогу

У Київській області з’явився ще один притулок для жертв домашнього насильства – шелтер. Умови проживання в закладі перевірили перша леді Олена Зеленська, посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросініна та голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Як зазначив Володін, відкриття таких притулків – це потужна інвестиція в соціальну сферу області, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

«Шелтер – це не просто можливість тимчасово вирішити питання з житлом. Там можна звернутись до психологів, фахівців із соціальної роботи та юристів. Закликаю всіх, хто страждає від насильства, знайти сили звернутись за допомогою і почати зміни в своєму житті на краще. Тим часом, ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб таких притулків на Київщині стало більше», – прокоментував очільник Київщини.

Адреса шелтера не розголошується, адже конфіденційність дозволяє гарантувати безпеку постраждалих від кривдників.

Жити в притулку можна до трьох місяців. У разі гострої потреби цей термін може тривати пів року.

Щоб потрапити в притулок, людині слід звернутись:

на урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству за номером 1547;

на національну гарячу лінію із попередження домашнього насильства за номером 116 123;

до поліції за номером 102.

Шелтери – це притулки для жертв домашнього насильства. Там постраждалим надають комплексну допомогу. Зокрема йдеться про психологічну реабілітацію, медичну допомогу та юридичні консультації.