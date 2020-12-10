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    На Київщині з’явився черговий притулок для жертв домашнього насильства

    • Розсилка
    У притулку створенні всі умови для проживання - На Київщині з’явився черговий притулок для жертв домашнього насильства
    У притулку створенні всі умови для проживання
    Фото: Київська ОДА

    Жертви насильства можуть отримати у притулку всю необхідну допомогу

    У Київській області з’явився ще один притулок для жертв домашнього насильства – шелтер. Умови проживання в закладі перевірили перша леді Олена Зеленська, посол Фонду ООН у галузі народонаселення Марія Єфросініна та голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

    Як зазначив Володін, відкриття таких притулків – це потужна інвестиція в соціальну сферу області, повідомляє пресслужба Київської ОДА.

    «Шелтер – це не просто можливість тимчасово вирішити питання з житлом. Там можна звернутись до психологів, фахівців із соціальної роботи та юристів. Закликаю всіх, хто страждає від насильства, знайти сили звернутись за допомогою і почати зміни в своєму житті на краще. Тим часом, ми будемо продовжувати працювати над тим, щоб таких притулків на Київщині стало більше», – прокоментував очільник Київщини.

    Адреса шелтера не розголошується, адже конфіденційність дозволяє гарантувати безпеку постраждалих від кривдників.

    Жити в притулку можна до трьох місяців. У разі гострої потреби цей термін може тривати пів року.

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    На Київщині з’явився черговий притулок для жертв домашнього насильства
    На Київщині з’явився черговий притулок для жертв домашнього насильства
    На Київщині з’явився черговий притулок для жертв домашнього насильства
    На Київщині з’явився черговий притулок для жертв домашнього насильства

    Щоб потрапити в притулок, людині слід звернутись:

    • на урядову гарячу лінію з протидії домашньому насильству за номером 1547;
    • на національну гарячу лінію із попередження домашнього насильства за номером 116 123;
    • до поліції за номером 102.

    Шелтери – це притулки для жертв домашнього насильства. Там постраждалим надають комплексну допомогу. Зокрема йдеться про психологічну реабілітацію, медичну допомогу та юридичні консультації.

    Теги: соціум Київщина домашнє насильство притулок
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