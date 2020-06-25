Киянин за винагороду вивозив львівське сміття у столичний регіон



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На початку літа на сквирському полігоні виявили три вантажівки зі львівським сміттям Фото: Нацполіція

Чоловіка засуджено до покарання у вигляді штрафу

Вироком Сквирського районного суду мешканця Києва визнано винним за вчинення самовільного, всупереч установленому законом порядку, вивозу сміття з Львівщини на територію Сквирського району.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури Київської області.

Публічне обвинувачення у суді підтримували прокурори Сквирського відділу Білоцерківської місцевої прокуратури.

Так, упродовж 2020 року мешканець Києва, з метою отримання грошової винагороди за утилізацію відходів, незаконно вивозив зі Львівської області сміття на територію полігону твердих побутових відходів комунального підприємства Сквирської міської ради Київської області «Сквирське комунальне господарство», чим спричинив останньому збитки.

Вироком суду чоловіка за вчинення інкримінованого злочину засуджено до покарання у вигляді штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Збитки, завдані комунальному підприємству, відшкодовані засудженим у повному обсязі.

Нагадаємо, на початку червня у Сквирському районі Київської області поліція затримала 3 вантажівки зі львівським сміттям.