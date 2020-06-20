Територія біля озера на столичних Осокорках перетворюється на смітник. Моторошні фото



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На території між озерами Небреж та Тягле у Києві ( вул.Колекторна) викинули протерміновані фрукти

Купи сміття «виросли» між озерами Небреж та Тягле

У Києві на території озера на Осокорках викинули протерміновані продукти в пластикових упаковках. Відповідне фото розмістив у соцмережі еколог Євген Василенко.

Еколог зазначив, що сміття викинули між озерами Небреж та Тягле.

Депутати Київради у 2019 році проголосували за створення ландшафтного заказника місцевого значення «Озеро Тягле» у Дарницькому районі. Озеро Тягле та прибережна територію площею 137 гектарів має стати ладшафтним заказником.

Нагадаємо, всю весну та початок літа активісти екопарку «Осокорки» за підтримки працівників відділу контролю за благоустроєм та охорони навколишнього природного середовища Дарницької райдержадміністрації вручну збирали та пакували в сміттєві пакети мотлох та сміття.Великогабаритне, будівельне сміття та залишки виробництв - прибирала важка техніка, залучена посадовцями РДА.Було прибрано сотні тонн сміття, яке накопичувалося тут роками, а також нові осередки побутового та будівельного сміття, які з’являються знову і знову.

Зазначимо, що Осокорківські озера — група озер в Києві (місцевість Осокорки) розташовані на південь від проспекту Миколи Бажана. Всі озера переважно природного походження і утворилися на заплавних луках, які підтоплюються під час повеней. Частина озер утворилася на місці природних, за рахунок намивних робіт при будівництві навколишніх житлових масивів.

Найбільші озера — Тягле, Небреж, Мартишів, В'язки, Підбірна, Зариваха, Яремине. Загалом до цієї групи відносять понад 70 водойм різного розміру, переважна частина з дрібних водойм розташована на території садово-дачних ділянок Нижні Сади.