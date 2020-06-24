Київщина «закопає» у сміттєзвалища понад 26 млн грн



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Несанкціоновані сміттєзвалища утворюються в непристосованих для цього місцях

Виділено кошти на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на Київщині

На ліквідацію несанкціонованих і неконтрольованих звалищ відходів у бюджеті Київської області на 2020 рік передбачено кошти в сумі 26,25 млн грн. Відповідне рішення затверджено на пленарному засіданні сесії Київської обласної ради.

Проєкт змін до Програми поводження з твердими побутовими відходами у Київській області на 2017-2020 роки, до якої включено заходи з ліквідації стихійних сміттєзвалищ, було попередньо схвалено розпорядженнями голови Київської обласної державної адміністрації Василя Володіна. А також затверджено склад постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами в Київській області. Про це повідомляє пресслужба Київської ОДА.

З початку року до Київської обласної державної адміністрації через сервіс «Інтерактивна мапа сміттєзвалищ» надійшло 554 електронних звернення громадян щодо виявлених несанкціонованих сміттєзвалищ. Щорічно така кількість звернень постійно зростає.

Зазвичай несанкціоновані сміттєзвалища утворюються в непристосованих для цього місцях: поблизу садових товариств, в смугах відводу автомобільних доріг, на земельних ділянках комунальної та державної власності тощо.

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації постійно вживає в межах компетенції відповідних заходів реагування на звернення громадян та надсилає отриману інформацію до органів місцевої влади, землевласників, тощо зі спонуканням їх ліквідувати виявлені місця накопичення відходів.

«Завдяки прийнятому рішенню, найближчим часом будуть реалізовані відповідні заходи для вирішення ситуації, що склалася, та проведено роботи з екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів виявлених на території області», - повідомили в ОДА.

До слова, на київському полігоні твердих побутових відходів №5 вже рік триває реконструкція та рекультивація – його безпечне закриття.