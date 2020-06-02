Львівське сміття знову мігрує Україною: на Київщині затримано три вантажівки (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вантажівки були затримани на Сквирському полігоні твердих побутових відходів Фото: Нацполіція

Поліція просить суд арештувати вантажівки

У Сквирському районі Київської області поліція затримала 3 вантажівки зі львівським сміттям. Наразі автомобілі з вантажем та бульдозер, які були затримані на Сквирському полігоні твердих побутових відходів, поміщені на майданчик тимчасового тримання. Поліція скерувала до суду клопотання щодо арешту цих транспортних засобів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Так, днями до поліції надійшла інформація від небайдужих громадян про те, що в Сквирському районі, поблизу с. Великі Єрчики, на території сміттєзвалища перебувають 3 вантажівки зі сміттям.

На місце події одразу прибула група реагування патрульної поліції, яка зафіксувала факт перебування вантажівок на полігоні твердих побутових відходів без відповідних документів та дозволів.

За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 356 (Самоуправство) Кримінального Кодексу України. Триває досудове розслідування.

З метою недопущення в подальшому подібних порушень керівництвом Сквирської поліції спільно з місцевої владою, активістами та громадськістю прийняте рішення про цілодобову охорону полігону твердих побутових відходів.

Нагадаємо, науково-експертна група під головуванням академіка НАНУ, Героя України Ігоря Юхновського визнала, що на Львівщині рекультивації та знешкодження потребують півтисячі сміттєзвалищ. При цьому фахівці рекомендували органам місцевого самоврядування та громад об’єднати зусилля в подоланні «сміттєвої кризи» і надалі приймати відходи зі Львова на свої полігони.

Вантажівки зі львівським сміттям неодноразово затримували у різних регіонах України.