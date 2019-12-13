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    Киянка підчепила сальмонельоз у кафе мережі торговельних центрів

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    Киянка підчепила сальмонельоз у кафе мережі торговельних центрів

    Діагноз «сальмонельоз» встановлено лікарями на основі лабораторних аналізів

    У Києві зафіксовано випадок захворювання на сальмонельоз у дівчини, яка пообідала в кафе відомої мережі торговельних центрів.

    Про це сама киянка Вікторія повідомила у Facebook.

    За її словами, 7 грудня вона пообідала в кафе гіпермаркету, розташованого в Петропавлівській Борщагівці, після чого їй стало зле.

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    Як розповіла дівчина «Главкому», діагноз «сальмонельоз» був встановлений лікарями після лабораторних аналізів.

    На підтвердження своїх слів киянка представила довідку від лікаря і результати аналізів.

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    Сальмонельоз — гостре інфекційне захворювання тварин, птахів та людей. Збудник захворювання — бактерія Salmonella — переважно вражає травну систему, викликаючи діарею, інтоксикацію і зневоднення організму. В окремих випадках може виникнути сепсис і гнійники на внутрішніх органах. Підчепити інфекцію можна через продукти харчування, особливо небезпечні м’ясні, молочні і рибні продукти.
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