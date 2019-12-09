На Чернігівщині троє дітей отруїлися борщівником, дев'ятирічний хлопчик помер



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Двох дітей, які вижили, доправили до обласної дитячої лікарні

У селі Стахорщина Новгород-Сіверського району Чернігівщини троє дітей внаслідок отруєння потрапили до лікарні, де найменший помер. Про це повідомляє департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

«В селі Стахорщина Новгород-Сіверського району о 15:57 8 грудня внаслідок вживання невідомої речовини важко отруїлися троє хлопчиків. О 16 год. 30 хв діти у важкому стані були госпіталізовані до реанімаційного відділення Новгород-Сіверської центральної районної лікарні, де один помер», – йдеться у повідомленні.

Речницю обласної поліції Юлія Ковтун розповіла, що діти 2005, 2007 та 2010 років народження, гуляючи на вулиці, скуштували борщівника й запили його водою з річки. Після цього їх було госпіталізовано.

Правоохоронці з’ясовують обставини трагедії, відкрито кримінальне провадження.

Як відомо, деякі види борщівника є отруйними, зокрема, розповсюджений на території України борщівник Сосновського. Його ворсинки та їдкий сік викликають сильні опіки, нудоту, задуху, підвищення температури, алергічну реакцію, унаслідок чого на тілі залишаються характерні сліди-шрами.