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    Новини

    Оголошено в розшук чоловіка, засудженого за смерть дворічної дитини (фото)

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    Розшукується Олександр Балакірев - Оголошено в розшук чоловіка, засудженого за смерть дворічної дитини (фото)
    Розшукується Олександр Балакірев

    Зник незаконно достроково звільнений засуджений

    Прокуратура Києва скерувала до Ірпінського відділу Головного управління Нацполіції в Київській області лист щодо організації виконання рішення Київського апеляційного суду, який визнав незаконним умовно-дострокове звільнення засудженого за спричинення смерті 2-річній дитині Балакірева О.П.

    Під час проведення оперативних заходів працівники поліції з’ясували, що засуджений зник з місця проживання у селищі Коцюбинське та місце його знаходження наразі невідомо. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    У зв`язку із цим Ірпінським відділом поліції заведено оперативно-розшукову справу з метою встановлення місцезнаходження засудженого та його оголошено у розшук.

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    Органи прокуратури Києва та Київської області у взаємодії з Національною поліцією вживають всіх заходів для затримання вказаного громадянина та поміщення його в установу попереднього ув’язнення для подальшого відбування покарання.

    Як повідомлялося, Балакірев був засуджений до 10 років позбавлення волі за спричинення смерті 2-річній дитині.

    У листопаді 2019 року Шевченківський районний суд столиці незаконно звільнив його від відбуття покарання умовно-достроково.

    5 лютого 2020 року за апеляцією столичної прокуратури Київський апеляційний суд скасував незаконну ухвалу Шевченківського райсуду.

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