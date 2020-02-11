Оголошено в розшук чоловіка, засудженого за смерть дворічної дитини (фото)



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Розшукується Олександр Балакірев

Зник незаконно достроково звільнений засуджений

Прокуратура Києва скерувала до Ірпінського відділу Головного управління Нацполіції в Київській області лист щодо організації виконання рішення Київського апеляційного суду, який визнав незаконним умовно-дострокове звільнення засудженого за спричинення смерті 2-річній дитині Балакірева О.П.

Під час проведення оперативних заходів працівники поліції з’ясували, що засуджений зник з місця проживання у селищі Коцюбинське та місце його знаходження наразі невідомо. Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

У зв`язку із цим Ірпінським відділом поліції заведено оперативно-розшукову справу з метою встановлення місцезнаходження засудженого та його оголошено у розшук.

Органи прокуратури Києва та Київської області у взаємодії з Національною поліцією вживають всіх заходів для затримання вказаного громадянина та поміщення його в установу попереднього ув’язнення для подальшого відбування покарання.

Як повідомлялося, Балакірев був засуджений до 10 років позбавлення волі за спричинення смерті 2-річній дитині.

У листопаді 2019 року Шевченківський районний суд столиці незаконно звільнив його від відбуття покарання умовно-достроково.

5 лютого 2020 року за апеляцією столичної прокуратури Київський апеляційний суд скасував незаконну ухвалу Шевченківського райсуду.