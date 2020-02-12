Загадкова смерть 20-річного тернополянина у столичному Сирецькому парку: оприлюднені подробиці



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Тіло уродженця Тернопільщини Тараса Коваля було знайдено у Сирецькому парку

Відвідувачів Сирецького парку попереджають про маньяка

8 лютого на Тернопільщині попрощалися із 20-річним студентом Тарасом Ковалем, тіло якого було виявлено 5 лютого у Києві.

Тіло хлопця було виявлено у Сирецькому парку, де відвідувачів попереджають про маніяка, який нападає на жертв із мотузкою в руках. Про це пише тернопільське видання TeNews.org.ua.

У селі Білобожниця Тернопільської області, звідки був родом хлопець, кажуть, що студент стоматологічного факультету Івано-Франківського медичного університету зник 3 лютого в Івано-Франківську. А за три дні його мертвим знайшли у Києві.

Як повідомляла пресслужба поліції Івано-Франківщини, хлопець 3 лютого пішов з дому та його місце перебування було невідоме. «Його знайшли у столиці без ознак життя та без слідів насильницької смерті. Тіло відправлено для проведення експертизи. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.115 з позначкою «Самогубство» Кримінального кодексу України. Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події», - йдеться в повідомленні правоохоронців.

Односельці згадують, що хлопець був дуже життєрадісним, тому сумніваються, що він міг накласти на себе руки.

«У селі всі кажуть про вбивство, але підтвердження цієї інформації немає. Річ у тім, що у нього все тіло було у синцях. Але що трапилося – точно ніхто не знає. Він дуже активний і комунікабельний», – розповіла односелиця.

В Івано-Франківському медичному університеті кажуть, що для них так і залишилося загадкою, як студент опинився у Києві. «Ми теж намагалися з’ясувати, що ж трапилося з Тарасом. Начебто 27-29 січня він був удома, потім поїхав на навчання. Але до нас він так і не доїхав, і зі старостою перестав виходити на зв’язок. Чому його знайшли у Києві – для нас таємниця», – говорить декан стоматологічного факультету Олександр Бугерчук.

А в поліції Києва розповіли, що тіло 20-річного юнака було виявлене перехожим у Сирецькому парку у Шевченківському районі столиці. «Його знайшли повішеним», – уточнили у поліції.

У самому парку, коїться щось дивне. «Звертаємо Вашу увагу, що останнім часом з'явилися повідомлення від відвідувачів парку про спроби нападу невідомого чоловіка у вечірній (темний) час, місце, де сталися такі випадки - поряд з мостом-віадук», – повідомляється на офіційній сторінці Сирецького парку у Facebook.

Відвідувачів просять бути обережними, а територію посилено патрулює «Муніципальна охорона».

У Шевченківській поліції розповіли, що їм відомо про один випадок: за дівчиною гнався невідомий чоловік із мотузкою, але їй вдалося втекти.