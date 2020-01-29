У Кличка попередили: вартість реконструкції Шулявського шляхопроводу ще зросте



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Повністю Шулявський шляхопровід планують відкрити влітку 2020 року

Скоригований проєкт реконструкції шляхопроводу перебуває на експертизі

На комплексній державній експертизі у Державному підприємстві «Укрдержбудекспертиза» перебуває скоригований проєкт «Реконструкція транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги з вул. Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах м. Києва». Загальна сума робіт із реконструкції буде відома після отримання експертного висновку ДП «Укрдержбудекспертиза». Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

За його словами, у ході виконання будівельно-монтажних робіт на Шулявському шляхопроводі відбулися значні зміни у проєктних рішеннях.

«До прикладу, це збільшення кількості буронабивних паль (зі 113 одиниць до 190), облаштування додаткової камери для перевлаштування інженерних мереж на підходах до естакади, внесення змін до проєктного рішення щодо підпірної стінки з вул. В. Гетьмана, які дозволили забезпечити безперешкодний проїзд автотранспорту. Це ж стосується і перевлаштування інженерних мереж та штучних споруд на проспекті Перемоги. Для зручності усіх учасників руху та аби не створювати затори, фахівці будували штольні під просп. Перемоги закритим методом без перекриття руху транспорту проспектом. Окрім того, виникли додаткові витрати на реконструкцію прилеглих вулиць та вулиць, якими організовано шляхи об’їзду, та відбуваються перевлаштування мереж, що відносяться до даного проекту. На цих ділянках проектом було передбачено капітальний ремонт. Проте навантаження на ці вулиці перевищило усі очікування і розрахунки у проекті. Окрім того, враховуючи, що ці вулиці не відповідають чинним в Україні нормам, виникла необхідність у проведенні реконструкції – розширення вулиць, влаштування дощової каналізації та інших мереж. У зв’язку зі щільною забудовою та безпосередньою близькістю до метрополітену, довелося коригувати перекладання газопроводу, мереж водопостачання та водовідведення, дощової каналізації, електропостачання, зовнішнього освітлення, зв’язку, контактних мереж тощо. Ще одним фактором стало прийняття нових будівельних норм, відповідно до яких у підземних переходах замість двох ліфтів буде влаштовано чотири. Усі ці роботи й стали причиною коригування проєкту реконструкції», – пояснив Поворозник та наголосив, що про остаточні зміни проекту можна буде говорити лише після отримання експертного висновку.

Він нагадав, що влітку через зміну вартості металоконструкцій балок прогонових будов, металевих конструкцій риштувань опор та зі зростанням заробітної плати працівникам столичних комунальних підприємств кошторисна вартість проєкту реконструкції була збільшена. Відповідну проєктну документацію затверджено експертним звітом ДП «Укрдержбудекспертиза».

«Ми працюємо прозоро і готові надавати усі документи і контролюючим, і правоохоронним органам. Для уникнення будь-яких маніпуляцій навколо реконструкції Шулявського шляхопроводу ми відкриті до спілкування», – підкреслив Поворозник.

Він окремо зазначив, що Київрада прийняла рішення про викуп нерухомого майна, яке перебуває у приватній власності, у зв’язку з реконструкцією транспортної розв’язки на перетині проспекту Перемоги вулицею Вадима Гетьмана у Солом’янському та Шевченківському районах у місті Києві.

«Наразі ми очікуємо на оцінку вартості будівлі цеху, яку проведе сертифікований експерт. Після цього ми зможемо викупити майно, знести його та продовжити реконструкцію шляхопроводу. Відповідні кошти закладені у проєктній документації. Більше того, нам вдасться «придбати» це майно за рахунок боргу перед містом АТ «Перший київський машинобудівний завод», який виник у результаті оренди землі, яка є власністю міста», – зазначив Поворозник.

Нагадаємо, у Києві 28 грудня 2019 року відкрили рух Шулявським шляхопроводом, який з березня був на реконструкції.

Рух відкрили частково – дві смуги в кожен бік. Повністю розв’язку планують відкрити влітку 2020 року.

Збудований ще у 60-х роках 20 століття у 2013 році міст був визнаний аварійним. Реконструкція мосту після обвалу 2017 року супроводжувалася скандалами. Зокрема, Антимонопольний комітет виявив змову під час проведення тендеру.

Навіть після відкриття мосту кияни висловлювали сумнів щодо якості виконаних робіт. Загалом реконструкція мосту обійшлася в суму понад 1 мільярд гривень.

Як повідомлялося, Шулявський міст повільно починає перетворюватися на розв’язку.

У Київраді запевняють, що проєктний строк служби опорних та інших основних елементів нового Шулявського шляхопроводу становить 100 років.