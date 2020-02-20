Кличко розповів, як Фонд держмайна хоче пограбувати киян



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Шулявський шляхопровід не можуть добудувати без знесення п’ятого цеху заводу «Більшовик»

Наразі єдина проблема добудови Шулявського шляхопроводу - п’ятий цех заводу «Більшовик»

Столична влада планує повністю добудувати Шулявський шляхопровід до початку літа. Про це в ефірі телеканалу «Україна-24» сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба столичного голови.

Втім мер зазначив, що досі не вирішена проблема з демонтажем п’ятого цеху заводу «Більшовик», на місці якого має бути один зі з’їздів з мосту. І Фонд держмайна вимагає за цех від столиці 700 мільйонів гривень.

«Головна проблема у добудові Шулявського шляхопроводу – п’ятий цех заводу «Більшовик». Він давно не працює, напівзруйнований. І там сьогодні продають секонд-хенд. Сам завод «Більшовик» винен місту більше 200 мільйонів сплати за землю. Що ж робить Фонд держмайна? Там кажуть, що місто може його придбати за 700 мільйонів! Я питаю, аби знести ці сараї, треба платити такі кошти?!» - наголосив Кличко.

На його думку, такий підхід – це пограбування мешканців Києва.

«Якщо Фонд Держмайна не передасть на баланс міста п’ятий цех, я буду звертатися до киян теж тиснути на цю структуру. Для нас головне - вчасно завершити важливий інфраструктурний об’єкт, що поліпшить трафік в місті», - заявив мер столиці.

Нагадаємо, 28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі.

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