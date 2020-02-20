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    Кличко розповів, як Фонд держмайна хоче пограбувати киян

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    Шулявський шляхопровід не можуть добудувати без знесення&nbsp;п&rsquo;ятого цеху заводу &laquo;Більшовик&raquo; - Кличко розповів, як Фонд держмайна хоче пограбувати киян
    Шулявський шляхопровід не можуть добудувати без знесення п’ятого цеху заводу «Більшовик»

    Наразі єдина проблема добудови Шулявського шляхопроводу - п’ятий цех заводу «Більшовик»

    Столична влада планує повністю добудувати Шулявський шляхопровід до початку літа. Про це в ефірі телеканалу «Україна-24» сказав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє пресслужба столичного голови.

    Втім мер зазначив, що досі не вирішена проблема з демонтажем п’ятого цеху заводу «Більшовик», на місці якого має бути один зі з’їздів з мосту. І Фонд держмайна вимагає за цех від столиці 700 мільйонів гривень.

    «Головна проблема у добудові Шулявського шляхопроводу – п’ятий цех заводу «Більшовик». Він давно не працює, напівзруйнований. І там сьогодні продають секонд-хенд. Сам завод «Більшовик» винен місту більше 200 мільйонів сплати за землю. Що ж робить Фонд держмайна? Там кажуть, що місто може його придбати за 700 мільйонів! Я питаю, аби знести ці сараї, треба платити такі кошти?!» - наголосив Кличко.

    На його думку, такий підхід – це пограбування мешканців Києва.

    «Якщо Фонд Держмайна не передасть на баланс міста п’ятий цех, я буду звертатися до киян теж тиснути на цю структуру. Для нас головне - вчасно завершити важливий інфраструктурний об’єкт, що поліпшить трафік в місті», - заявив мер столиці.  

    Нагадаємо, 28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі. 

    Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.
    У лютому 2020 року стало відомо, що Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній «Більшовик») у 700 млн грн. Столична влада вважає таку ціну завищеною і не буде її платити.
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