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    Кличко відзвітував про епідемію у столиці (відео)

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    Київський міський голова проводить онлайн-брифінг - Кличко відзвітував про епідемію у столиці (відео)
    Київський міський голова проводить онлайн-брифінг
    Фото: пресслужба Віталія Кличка

    Віталій Кличко дав перший брифінг у 2021 році

    Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

    Так, столичний голова поінформував:

    • на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
    • яку кількість тестів зробили у столиці у вихідні;
    • про роботу шкіл і садків під час карантину;
    • про тарифи, які діятимуть цього опалювального сезону.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус виявлено у 906 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 січня було 898 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 119392 випадки захворювання на Covid-19.

    Теги: Віталій Кличко Київ тарифи кияни коронавірус
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