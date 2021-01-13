Кличко відзвітував про епідемію у столиці (відео)
Київський міський голова проводить онлайн-брифінг
Фото: пресслужба Віталія Кличка
Віталій Кличко дав перший брифінг у 2021 році
Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.
Так, столичний голова поінформував:
- на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;
- яку кількість тестів зробили у столиці у вихідні;
- про роботу шкіл і садків під час карантину;
- про тарифи, які діятимуть цього опалювального сезону.
Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус виявлено у 906 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 січня було 898 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 119392 випадки захворювання на Covid-19.