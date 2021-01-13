Кличко відзвітував про епідемію у столиці (відео)

Віталій Кличко дав перший брифінг у 2021 році

Мер Києва Віталій Кличко провів онлайн-брифінг щодо поточної ситуації у столиці в умовах поширення коронавірусу.

Так, столичний голова поінформував:

на скільки збільшилася кількість інфікованих у Києві;

яку кількість тестів зробили у столиці у вихідні;

про роботу шкіл і садків під час карантину;

про тарифи, які діятимуть цього опалювального сезону.

Як повідомлялося, за минулу добу, 12 січня, у Києві коронавірус виявлено у 906 людей. Це на 8 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 11 січня було 898 хворих). Загалом від початку епідемії у Києві підтверджено 119392 випадки захворювання на Covid-19.