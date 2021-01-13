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    Локдаун не скасують. Степанов розповів, які обмеження чекають українців

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    Карантин діє в Україні до 28 лютого - Локдаун не скасують. Степанов розповів, які обмеження чекають українців
    Карантин діє в Україні до 28 лютого
    Фото: УНН

    Із 25 січня в Україні буде карантин з іншими обмеженнями та іншим режимом – обіцяє міністр

    Жорсткий карантин, який часто називають локдаун, введено в Україні з 8 до 24 січня і його не будуть скасовувати передчасно. А після його завершення на країну чекають інші карантинні обмеження, які діятимуть до кінця зими, 28 лютого. 

    Про це розповів міністр охорони здоров’я Максим Степанов в середу, 13 січня, в ефірі «Сніданку з 1+1». Таким чином він розвіяв чутки про те, що через відносно низьку ковід-статистику локдаун може завершитися для українців раніше.
    За його словами, логіка нинішнього локдауна – знизити кількість контактів після новорічних і різдвяних свят, коли потенційно сталося масове інфікування людей.

    «У нас в країні на сьогоднішній день карантин встановлений до 28 лютого з певним періодом посилених обмежень з 8 до 24 січня. Це такий режим. Починаючи з 25 січня, буде карантин з іншими обмеженнями, з іншим режимом», – заявив глава МОЗ.

    За його словами, зараз стратегія полягає в тому, щоб після 24 січня повернутися до адаптивного карантину.

    «Тоді, в залежності від епідеміологічної ситуації, визначають той чи інший рівень обмежень», – зазначив Степанов.

    Він запевнив: нинішні обмеження не скасують. Продовжувати жорсткий карантин також «немає думки», оскільки таке рішення «повинно бути логічним і відповідати законам епідеміології».

    Степанов повідомив, що локдаун можуть ввести повторно лише в разі «надкритичної ситуації».

    «Якщо буде різке зростання захворюваності на коронавірус. Йдеться про можливості медичної системи. Якщо ми прив’язуємося до кількості, то це близько 30 тисяч хворих. Втім, це і кількість госпіталізованих, і кількість важких пацієнтів, і зростання – з якою швидкістю воно відбувається», – пояснив міністр.

    За минулу добу, 12 січня, в Україні офіційно підтверджено 6 409 нових випадків захворювання на коронавірус. І знову, за даними Міністерства охорони здоров’я, одужала від ковіду чимала кількість людей – цього разу 14 503 пацієнти. 

    До слова, відзавтра підприємців почнуть штрафувати за відсутність масок у клієнтів та персоналу.

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    Теги: Міністерство охорони здоров'я міністр торгівля бізнес ресторан Максим Степанов карантин уряд магазин коронавірус
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