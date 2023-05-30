Кличко коронною фразою пожартував про атаку дронів на Москву (відео)
Мер Києва прокоментував атаку безпілотників на Москву
Мер Києва Віталій Кличко прокоментував атаку безпілотників на Москву. До слова, лише напередодні він звернувся до головнокомандувача Валерія Залужного з питанням: чому Москва відпочиває, коли українську столицю атакують.
Атаку на Білокам'яну політик прокоментував під час інспекції пошкодженого будинку в Голосіївському районі столиці.
«Я можу пожартувати у цьому напрямку. Одне з таких висловлювань Кличка «Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить», – висловився міський голова.
Також пізніше Кличко виклав у своєму телеграм-каналі фото зі схожим надписом.
На ньому Київський міський голова у космосі поміж знаками зодіаку, з характерним виразом обличчя та жестом, схожими на болгарську ясновидицю Вангу. Також на світлині розміщений надпис: «А українці можуть, а Москва не вірила».
Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, після чергової масової атаки росіян на Київ, увечері в соцмережах почав активно поширюватися відеоролик, в якому міський голова Києва Віталій Кличко звертається із запитанням до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому мешканці Москви не живуть у таких же умовах, як і кияни.
«Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану Залужному. Якщо столицю України росіяни можуть «кошмарити», чому мешканці Москви, столиці Росії, відпочивають? Такі речі можна було б робити, щоб кожен із них відчував, що означає жити за таких умов, в яких живе Київ скоро вже півтора року», – сказав Кличко.
До слова, зранку, 30 травня, столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.
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