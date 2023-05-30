Кличко коронною фразою пожартував про атаку дронів на Москву (відео)

Кличко: «Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить»

Мер Києва прокоментував атаку безпілотників на Москву

Мер Києва Віталій Кличко прокоментував атаку безпілотників на Москву. До слова, лише напередодні він звернувся до головнокомандувача Валерія Залужного з питанням: чому Москва відпочиває, коли українську столицю атакують.

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Атаку на Білокам'яну політик прокоментував під час інспекції пошкодженого будинку в Голосіївському районі столиці.

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«Я можу пожартувати у цьому напрямку. Одне з таких висловлювань Кличка «Не кожен може дивитись у завтрашній день, але у мене це виходить», – висловився міський голова.

Також пізніше Кличко виклав у своєму телеграм-каналі фото зі схожим надписом.

Кличко у космосі з характерним виразом обличчя та жестом, схожими на болгарську ясновидицю Вангу фото: Віталій Кличко

На ньому Київський міський голова у космосі поміж знаками зодіаку, з характерним виразом обличчя та жестом, схожими на болгарську ясновидицю Вангу. Також на світлині розміщений надпис: «А українці можуть, а Москва не вірила».

Нагадаємо, у понеділок, 29 травня, після чергової масової атаки росіян на Київ, увечері в соцмережах почав активно поширюватися відеоролик, в якому міський голова Києва Віталій Кличко звертається із запитанням до головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, чому мешканці Москви не живуть у таких же умовах, як і кияни.

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«Я тільки одного не можу зрозуміти, і це питання можу адресувати пану Залужному. Якщо столицю України росіяни можуть «кошмарити», чому мешканці Москви, столиці Росії, відпочивають? Такі речі можна було б робити, щоб кожен із них відчував, що означає жити за таких умов, в яких живе Київ скоро вже півтора року», – сказав Кличко.

До слова, зранку, 30 травня, столиця країни-агресорки РФ Москва зазнала масової атаки безпілотників. Як повідомляють росЗМІ, удари здійснювалися за допомогою більш ніж 30 БПЛА.